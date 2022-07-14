قدارة يتسلم مهامه على رأس مؤسسة النفط الليبية

تسلّم الرئيس الجديد لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فرحات بن قدارة يوم الخميس، مهامه على الرغم من تهديد الرئيس المُقال مصطفى صنع الله بعدم التنحّي، وبعد ساعات من التوتر في محيط مبنى المؤسسة.

وأكّد رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى سمو، ظهر الخميس، نجاح عملية الاستلام وتولي فرحات بن قدارة مهامه رئيسا للمؤسسة، وفق ما نقلت عنه قناة ”ليبيا الأحرار“ التلفزيونية.

ووصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، المكلف بقرار من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في وقت سابق صباح يوم الخميس، إلى مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس.

ونشرت صفحة ”حكومتنا“ (التابعة لحكومة الدبيبة) على موقع ”فيسبوك“ صورًا لقدارة داخل المؤسسة، مع رئيس اللجنة المكلفة بإتمام عملية التسليم والاستلام بين المجلسين القديم والجديد مصطفى السمو.

وفي وقت سابق من صباح الخميس، شهد محيط مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة من التوتّر، واعتبرت المؤسسة في بيان لها أن ”حماية مبنى المؤسسة هو واجب وطني تجاه كل شخص غيور على هذا الصرح الذي يمثل كل الليبيين“.

وحمّلت المؤسسة الوطنية للنفط القوة التي انتشرت في محيط مبنى المؤسسة، ومن كلفها بذلك مسؤولية أي عمل تقوم به سواء بعرقلة عمل الإدارات العاملة بها أو موظفيها بشكل اعتيادي أو غيره“.

وحمّلت المؤسسة ”رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وآمر القوة عمر بوغدادة المتواجدة في نطاق مبنى المؤسسة مسؤولية التعرض بأذى لأي موظف بالقطاع وتحملهم المسؤولية القانونية التامة“ وفق نص البيان.

ويوم الأربعاء، رفض رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله التنحي عن منصبه، وشن هجومًا عنيفًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

وجاء ذلك، ردًا على قرار الدبيبة، إقالة مصطفى صنع الله، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

وقال صنع الله، في كلمة بثتها صفحة المؤسسة على ”فيسبوك“: ”أنا باقٍ في المؤسسة، ولا أحد يستطيع التعدي على مقرها“.

وأضاف مخاطبًا الدبيبة، أنّ ”المؤسسة الوطنية للنفط محايدة بحسب القوانين ولا تتبع لك ولغيرك“.

وتابع قائلا ”سننسق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولن يكون هناك أي تواصل مع الدبيبة“، الذي وصفه بأنه ”مغتصب سلطة، وحكومته منتهية الولاية“، كما اتهمه بـ ”التلاعب بالمؤسسة“ الوطنية للنفط، التي قال إنها ”ملك للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة“ وفق تعبيره.