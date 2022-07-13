ليبيا.. مصطفى صنع الله يرفض التنحي ويشن هجومًا حادًا على الدبيبة

رفض رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مصطفى صنع الله، مساء يوم الأربعاء، التنحي عن منصبه، وشن هجومًا عنيفًا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك، ردًا على قرار الدبيبة، إقالة مصطفى صنع الله، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

وقال صنع الله، في كلمة بثتها صفحة المؤسسة على ”فيسبوك“: ”أنا باقٍ في المؤسسة، ولا أحد يستطيع التعدي على مقرها“.

وأضاف مخاطبًا الدبيبة:“ المؤسسة الوطنية للنفط محايدة بحسب القوانين ولا تتبع لك ولغيرك“.

وتابع: سننسق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ولن يكون هناك أي تواصل مع الدبيبة“، الذي وصفه بأنه ”مغتصب سلطة، وحكومته منتهية الولاية“.

كما اتهمه بـ“التلاعب بالمؤسسة“ الوطنية للنفط، التي قال إنها ”ملك للشعب الليبي وليست لعائلة الدبيبة“.

وأشار صنع الله، إلى أن ”حكومة الوحدة الوطنية تلقت أكثر من 165 مليار دينار ليبي من مؤسسة النفط، فأين ذهبت؟“.. لقد ظلت أوضاع الشعب الليبي بائسة بسبب تصرفات هذه الحكومة“، بحسب قوله.

واعتبر أن ”قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط هو والعدم سواء“، مضيفًا: ”تريد أن تأتي بمجموعة عليهم قضايا لدى النيابة للعامة“.

وباشر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، يوم الأربعاء، ترتيبات لضمان إجراءات التسليم والتسلّم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال برئاسة مصطفى صنع الله والهيكل الإداري الجديد.

وقالت مصادر مقربة من صنع الله لـ“إرم نيوز“، إنه سيرفض التنحي عن منصبه، مشيرة إلى أنه ”يتمتع بدعم دولي قوي وكذلك من البرلمان، وهو ما ينذر بأزمة متصاعدة بشأن المؤسسة ستهدد إنتاج النفط في البلاد“.

ويأتي ذلك في وقت يأمل فيه الغرب زيادة ليبيا لإمداداتها من النفط، في سياق بحثه عن إمدادات طاقة جديدة في ظل الأزمة مع روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وكانت حكومة الدبيبة، أصدرت يوم الثلاثاء، قرارًا بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

ونصّ قرار مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وعضوية حسين صافار، ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبد الله عمار، إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس صنع الله المؤسسة الوطنية للنفط، منذ آب/ أغسطس 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة مناصب حكومية عدة، من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.