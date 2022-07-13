ليبيا.. الحراك الشعبي يرفض رفع "القوة القاهرة" عن حقول وموانىء نفطية

أعلن الحراك الشعبي في مناطق وموانىء نفطية ليبية، اليوم الأربعاء، رفضه قرار المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عنها، وتمسكه بمطالبه.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر في الحراك الشعبي بمناطق الهلال النفطي وحوض مرزق رفضه رفع القوة القاهرة عن ميناءي البريقة والزويتينة والحقول التابعة لحوض مرزق، رغم ترحيبها بقرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة واعتباره خطوة نحو حل المشاكل في قطاع النفط والغاز.

وقال تلفزيون ”المسار“ المحلي إن الحراك الشعبي في مناطق الهلال النفطي أكد رفضه إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن ميناءي البريقة والزويتينة.

وأشار إلى أن الحراك الشعبي في حوض مرزق رفض إيضاً إعادة ضخ النفط حاليا ورفع القوة القاهرة عن حقلي الفيل والشرارة حاليا.

وتمسك الرافضون لرفع القوة القاهرة عن الحقول والموانىء بمطالبهم الواردة في بيانهم الصادر منتصف أبريل/ نيسان الماضي ”بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساوٍ بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدًا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة“.

كما طالب البيان ”بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارتها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج“.

وأقالت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها مصطفى صنع الله من منصبه، يوم الثلاثاء، وعينت فرحات بن قدارة مكانه، كما حلت مجلس إدارة المؤسسة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي البريقة والزويتينة، مشيرة إلى أن الناقلة المسماة ”ايبلا“ في طريقها لنقل شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

ونقل بيان المؤسسة عن مصطفى صنع الله قوله إنه ”بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى، تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من ميناءي البريقة والزويتينة في خطوه تتبعها خطوات“.

وأضاف صنع الله، بوصفه رئيس المؤسسة كما قدمه البيان: ”يتولى فريق من المختصين في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة، والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة“.