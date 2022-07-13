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أخبار

"أفريكا أنتليجنس": تركيا تستضيف لقاء بين عقيلة صالح والمشري في 21 يوليو
تاريخ النشر: 13 يوليو 2022 14:40 GMT
تاريخ التحديث: 13 يوليو 2022 15:00 GMT

"أفريكا أنتليجنس": تركيا تستضيف لقاء بين عقيلة صالح والمشري في 21 يوليو

تعتزم تركيا استضافة اجتماع موسع بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا، عقيلة صالح وخالد المشري، وممثلين عن الدول الرئيسة المعنية بالأزمة الليبية، في 21 يوليو/

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المصدر: إرم نيوز

تعتزم تركيا استضافة اجتماع موسع بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا، عقيلة صالح وخالد المشري، وممثلين عن الدول الرئيسة المعنية بالأزمة الليبية، في 21 يوليو/ تموز الجاري.

وقال موقع ”أفريكا أنتليجنس“ المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، إن ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لاستقبال رئيسي المجلسين عقيلة صلاح وخالد المشري والجهات الفاعلة في الأزمة الليبية“.

ووفقا للموقع، فإن الهدف الرئيسي من الاجتماع، هو اتخاذ قرار في ملف السلطة التنفيذية بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا.

وأشار ”أفريكا أنتليجنس“ إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى من خلال هذا الاجتماع إلى استعادة المبادرة في الأزمة الليبية.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد نحو أسبوعين من لقاء جمع عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف، دون التوصل إلى توافقات تنهي الخلافات الخاصة بالقاعدة الدستورية للانتخابات.

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