"حكماء ليبيا" يدعو "الرئاسي" لحل مجلسي "النواب" و"الدولة"

دعا المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، المجلس الرئاسي إلى إصدار قرار بحل مجلسي النواب والدولة، وإصدار مراسيم خاصة بإجراء الانتخابات التشريعية.

وطالب المجلس في بيان صدر عنه، ”بالتوجه المباشر إلى إجراء انتخابات برلمانية“، التي قال إنها ”تعد الخيار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية“، مؤكدا ”حق التظاهر السلمي حتى تلبية المطالب المشروعة للشعب الليبي“، مشددا على أن ”المصالحة الوطنية خيار لا بديل عنه“ داعيا إلى ”ضرورة إبعاد قطاع النفط عن الصراعات السياسية لرأب الصدع وجبر الضرر“، معبرا عن ”استنكاره لإغلاق الموانئ النفطية“.

ورأى أنه ”من الضروري الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه“.

وأكد طرح خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، وسط الغضب المتصاعد والتظاهرات التي تطالب بتنحي النخب الحاكمة عن السلطة.

وتصاعد التوتر في ليبيا خلال الآونة الأخيرة، على وقع تواصل الاحتجاجات وتزايد الدعوات إلى رحيل المكونات السياسية، وسط إعلان حالة العصيان المدني في مدينة مصراتة الليبية.

وتشهد ليبيا حالة استعصاء سياسي إثر رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة لفتحي باشاغا الذي كلفه مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة.

وفي ظل تصاعد وتيرة عدة أزمات أبرزها أزمتا الكهرباء والوقود، بات المشهد الليبي أكثر تعقيدا، ما ساهم في مطالبة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي بالتحرك واستلام زمام الأمور وتقرير مصيره، إثر فشل الأجسام السياسية بالبلاد في التوافق وإيجاد صيغة موحدة تخرج ليبيا من أزمتها، وتحدد جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات.