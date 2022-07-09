المغرب.. عفو ملكي عن محكومين في قضايا "إرهاب" بعد "نبذهم للتطرف"

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أمرًا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا متعلقة بـ“الإرهاب“ وذلك بعدما ”أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة“ و“نبذهم للتطرف“، بحسب ما أعلنته وزارة العدل المغربية، مساء السبت.

وجاء في بيان لوزارة العدل: ”بهذه المناسبة السعيدة أبى الملك محمد السادس إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 11 نزيلا“.

ويستهدف برنامج ”المصالحة“ الذي تنظمه المندوبية العامة للسجون بالمغرب ومؤسسات رسمية أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرف الديني.

واعتُقِل في المغرب، منذ 2002، أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خلية من المتشددين، بحسب أرقام رسمية.

ووفق المصدر ذاته، أصدر العاهل المغربي، اليوم، عفوًا ملكيًا جديدًا، عن السجناء بمناسبة عيد الأضحى.

العفو شمل 979 شخصًا من المحكوم عليهم بالسجن لمدد مختلفة، بينهم 834 معتقلًا و134 في حالة سراح.