هجوم مسلح ضد سائقي شاحنات جزائريين بمالي يسفر عن 3 جرحى

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، عن تعرض سائقي شاحنات جزائريين بمالي، إلى هجوم من قبل مجموعة مسلحة مكونة من أربعة أفراد على متن دراجات نارية في ضواحي مدينة جاو.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الهجوم المسلح وقع صباح اليوم في ضواحي مدينة جاو في مالي، مشيرة إلى أن المسلحين، طالبوا بالمال، وبعد أن فشلوا لجأوا إلى استخدام أسلحتهم النارية.

وأعلنت الخارجية في البيان، الذي أوردته وسائل إعلام محلية، إصابة ثلاثة من سائقي الشاحنات الجزائريين أحدهم في حالة خطيرة.

كما أوضح البيان، أن أحد المصابين غادر المستشفى، بينما يتواجد الآخران تحت إشراف طبي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، تتكون القافلة من 7 شاحنات على متنها 7 سائقين استأجرتهم شركة جزائرية لنقل البضائع.

يأتي ذلك، بعد أيام من مناورة نفذها الجيش الجزائري، بالذخيرة الحية تحاكي معركة حقيقية ”ضد عدو غير تقليدي“ في نقطة حدودية مع مالي شاركت فيها القوات الخاصة والطيران الحربي.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإن المناورة التي أطلق عليها اسم ”تاوندرت 2022“ (نسبة للمنطقة التي احتضنتها)، أشرف عليها قائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، في ”برج باجي مختار“ وهي منطقة حدودية مع دولة مالي جنوبا.

وذكر البيان، أن ”التمرين تخللته على وجه الخصوص عملية إبرار لمفرزة (فرقة) من القوات الخاصة تحت حماية المدفعية والطيران المقاتل، بمهمة تدمير قوات عدو غير تقليدي، حاولت التسلل إلى داخل التراب الوطني“.

وأضاف أنه تم أيضا التدريب ”على عملية إنزال جوي لأفراد القوات الخاصة في عمق دفاعات العدو“.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المناورة تهدف إلى ”الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات (القطاعات العسكرية)، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة“.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الدفاع الجزائرية مقتل 3 عسكريين على إثر اشتباك مع مجموعة متشددة بالمنطقة الحدودية مع مالي.

وخلال السنوات الأخيرة، دفعت السلطات الجزائرية، بآلاف العسكريين لتأمين الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر وليبيا شرقا، لصد ما تقول السلطات إنه محاولات تسلل مسلحين وتهريب السلاح.