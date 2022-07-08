عقيلة صالح: أطراف خارجية تدعم تأجيج الرأي العام ضد البرلمان الليبي

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن أطرافًا خارجية تدعم جهات داخلية لتأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب.

وأكد صالح في كلمة له بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن مجلس النواب سعى بشكلٍ جادٍ إلى تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واتخذ إجراءات لإنهاء عملية الانقسام الإداري من خلال توحيد المؤسسات.

واعتبر أن هذا السبب الرئيس لقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التي أخفقت في توحيد المؤسسات، مضيفًا: ”للأسف الحكومة المنتهية الولاية تُصر على عرقلة الانتخابات“.

وأشار صالح إلى أن مجلس النواب انخرط بشكلٍ جاد وإيجابي في المسار الدستوري الذي عقد في القاهرة، موضحًا أن شروط الترشح لاسيما في الانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية بسبب تمسك المجلس بمبدأ ”عدم الإقصاء“.

وبين أن مجلس النواب يقدر حجم المُعاناة التي يقاسيها الشعب الليبي على جميع الأصعدة الخدمية والاقتصادية والمالية، متابعًا: ”نؤكد للشعب الليبي أن هذه المسائل من واجبات السلطة التنفيذية بوجهٍ خاص ودور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة“.

وقال إن مجلس النواب قام بمهامه من خلال سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية نتيجة إخفاقها.

وأكد أن الحكومة المنتهية الولاية تصر على تأزيم الأوضاع مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس وتذبذب مواقف بعض أطراف الأسرة الدولية، مبينًا أن الحكومة منتهية الولاية تتحمل المسؤولية عن الإخفاقات وما صاحبها من معاناة بسبب تردي الخدمات بشكل عام.

واعتبر عقيلة صالح أن تحميل مجلس النواب مسؤولية إخفاق الحكومة لن يؤدي إلا لاستمرار حالة الانقسام وزيادة المعاناة.

وأكد أن مجلس النواب مستمر في نهج حُسن النية، وعدم الإقصاء، والمصلحة العليا للشعب الليبي، كأسس في انخراطه في الحوارات السياسية.