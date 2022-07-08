بعد "مأساة مليلية".. اتفاق مغربي إسباني أوروبي لمواجهة الهجرة السرية

عُقد في الرباط، اليوم الجمعة، اجتماع ثلاثي ضم مسؤولين من المغرب، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، لمناقشة ”مأساة مليلية“ التي خلفت مصرع 23 مهاجرًا وإصابة 76 آخرين.

واتفق كل من المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، ووزير الداخلية المغربي، عبدالوافي لفتيت، على تجديد شراكتهم لمواجهة شبكات الإتجار بالبشر بشكل مشترك، وذلك بعد بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية“، وفق ما أكده بيان مشترك.

وتم التنديد بـ“أعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم“، وفق المصدر ذاته.

وأعربت المفوضة الأوروبية والوزيران، في البيان، عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو الماضي.

كما أعربوا عن أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات أمن، مغاربة وإسبان.

وزاد البيان: ”هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الإتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر“، مؤكدًا على أن ”التحقيقات تتواصل من أجل إماطة اللثام عن الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث“.

وأوضح البيان المشترك أن ”الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية“.

وأكد أن المغرب ”شريك إستراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي، تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات“.

وشهدت مدينة مليلية، يوم 24 يونيو الماضي، لحظات عصيبة غداة محاولة عدد كبير من المهاجرين من أصول أفريقية اقتحام السياج الحدودي للجيب الإسباني الواقع شمال المغرب.

واقتحم نحو ألفي مهاجر سياجًا عاليًا يحيط بالجيب.

وقالت السلطات المغربية والإسبانية حينها، إن هذا أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن، حيث تمكن أكثر من 100 مهاجر من دخول الأراضي الإسبانية عبر الحدود وهي عبارة عن سياجين متوازيين بارتفاع 6 أمتار.

وهذا الاقتحام هو الأول من نوعه منذ عودة العلاقات بين الرباط ومدريد إلى طبيعتها، في منتصف آذار/مارس، إثر خلاف دبلوماسي استمر قرابة العام.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الخاضعتان للحكومة الإسبانية على الساحل الشمالي لأفريقيا، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى أوروبا.

واعتبرت الحكومة المغربية، أمس الخميس، أن الأحداث التي واكبت محاولة اقتحام مهاجرين غير نظاميين لمدينة مليلية ”نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس، وخارج عن الأساليب المألوفة لمحاولة عبور المهاجرين“.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها السلطات المغربية والإسبانية، أن الراغبين بالهجرة وصلوا إلى مدينة الناظور المغربية بعد رحلة طويلة، وأقاموا بها مخيمًا تدربوا فيه على استعمال السلاح الأبيض، ومختلف الأسلحة البدائية.

ووفق التحقيقات فإنهم (المهاجرون) ”قدِموا من حدود السودان عبر ليبيا، أو عبر تشاد والنيجر ومالي، إلى أن وصلوا إلى الأراضي الجزائرية، حيث ساعدتهم عصابات تهريب البشر على التسلل إلى التراب المغربي مقابل مبالغ مالية“.