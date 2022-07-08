الانقسامات تعصف برابطة حقوق الإنسان التونسية بسبب الخلاف على الدستور

تشهد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، انقسامات غير مسبوقة بسبب تضارب المواقف داخلها من مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.

وقال مصدر من الرابطة إن الخلافات متصاعدة داخل الرابطة بسبب القراءات المختلفة لمشروع الدستور الجديد والاتهامات التي وجهها بعض الأعضاء لرئاسة الرابطة بالانفراد بالرأي والتحدث باسم الرابطة وإصدار البيانات دون العودة إلى أعضاء هيئتها المديرة واتخاذ قرار بالإجماع.

وكشف المصدر لـ“إرم نيوز“، أنّ هناك تهديدا بالانسحاب من عضوية هيئة الرابطة، ما قد يؤدي إلى دخول المنظمة الحقوقية في أزمة وفي دوامة من الخلافات.

وأضاف المصدر أنّ الدعوة إلى سحب المشروع الحالي للدستور (كما جاء في بيان للرابطة قبل يومين)، لا تمثّل كل أعضاء الرابطة الذين لا يختلفون من حيث المبدأ في التحفظ على بعض فصول الدستور وبنوده لا سيما في علاقة بباب الحقوق والحريات، لكنهم لا يعتبرون سحب مشروع الدستور الحالي هو الحل.

وقد عبر 10 أعضاء من الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس عن تفاجئهم من البيان الصادر عن الرابطة والمضى من طرف رئيسها جمال مسلم الذي دعت فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى ”سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي“ مؤكدين أنه ”لم يصدر عن مؤسسات الرابطة“ وأنّه ”لا يمثل إلا من أصدره“.

واعتبر الأعضاء في بيان صادر عنهم نشرته الرابطة بصفحتها على موقع ”فيسبوك“ أنّ هذا البيان ”مُملى“، وأنه ”تضمن قراءة أحادية حزبية لنص مشروع الدستور المنشور بالجريدة الرسمية الذي سيعرض على الاستفتاء“.

وذهب الأعضاء المحتجون إلى اعتبار أنّ البيان يمثّل ”تجاوزا بشكل تعسفي لاقتراحات الأعضاء، ولم يطرح للنقاش الفعلي ولم يكن معبرا عن هوية الرابطة بقدر ما هو مستجيب لرغبة أشخاص من خارجها“.

وطالب الأعضاء العشرة بسحب البيان فورا وعقد اجتماع عاجل للهيئة المديرة والدعوة إلى عقد مجلس وطني بهدف ”تحرير الرابطة من الدور الوظيفي الذي يصر البعض على حصرها في مربعه“.

وأكدوا أنهم رغم ”تحفّظهم على عديد النقاط الواردة بمشروع الدستور فإنهم لا يذهبون إلى حد التماهي مع مواقف جبهة الخلاص وحركة النهضة وائتلاف الكرامة واعتبار الدستور يؤسس لدولة الاستبداد ومطالبة الرئيس بسحبه وإطلاق حوار وطني فاعل“.

وضمت القائمة أعضاء الرابطة فاضل بوضيافي وتركية الشايبي وعائدة القيزاني وآمال رابحي وعلي عمامي وسهام شندول وإسماعيل والي وإبراهيم بن صالح وصلاح الوريمي وبشير العبيدي .

وكانت الرابطة قد دعت الأربعاء في بيان صادر عنها وممضى من طرف رئيسها جمال مسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وإعادة إطلاق حوار وطني فعلي قادر على إخراج البلاد من الحالة الراهنة.