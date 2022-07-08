بعد قرار إسقاط قوائم لها.. هل يحل القضاء التونسي حركة "النهضة"؟

فتح قرار محكمة المحاسبات التي تعتبر أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس بإسقاط قوائم لحركة ”النهضة“ الإسلامية في عدد من المحافظات، الباب واسعا أمام إمكانية حل الحركة الإسلامية.

وأعلنت محكمة المحاسبات في تونس إسقاط قوائم انتخابية لحركة ”النهضة“ كانت قد ترشحت للانتخابات التشريعية في 2019 في عدد من الدوائر الانتخابية من بينها قفصة وسيدي بوزيد وقبلي جنوب غرب البلاد، ومنع الحركة من الترشح في هذه الدوائر لمدة خمس سنوات.

ورجح المحامي حازم القصوري حل الحركة في وقت لاحق وربّما تصنيفها كحركة إرهابية، وفق قوله.

وقال القصوري في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك حربا شاملة على الإرهاب والفساد، انطلقت من ملف السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اللذين اغتيلا سنة 2013)، إضافة إلى ملف مقتل لطفي نقض (القيادي في حركة ”نداء تونس“) ما يعني أن الحركة ومن خلال هذه الملفات ضالعة في استعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية“.

واعتبر القصوري أنها ”قد تتمت محاكمة الحركة وقياداتها وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2015″، مضيفا ”نحن في مرحلة لتفكيك هذا الجهاز الذي له شبكة لها امتدادات ووقع اكتشافها في عدة ملفات سواء التمويل الأجنبي لحملاتها الانتخابية أو ضلوعها في غسيل أموال“.

لكن مستشار رئيس حركة النهضة بلقاسم حسن رد على هذه الاتهامات في تعليقات خاصة لـ“إرم نيوز“ بالقول، إنها مجرد استهداف سياسي مع اقتراب الاستفتاء الذي سيقوم به ما أسماه بالانقلاب.

وقال حسن في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إنّه معني بقرار إسقاط القائمة بما أنه نائب عن محافظة قبلي وهو قرار ابتدائي وقابل للاستئناف، مضيفا أنّه ”كان واضحا أنه ليس لنا أي مشكل في القوائم التي وقع إسقاطها وشخصيا كنت حاضرا في محكمة المحاسبات في آخر جلسة متعلقة بتهم ”اللوبينغ“.

وأكد حسن أن ”الحركة كانت تتوقع هذا القرار من مسار الاتهامات، وبدا واضحا جدا أنه اتهاما سياسيا لا ثبوت ولا دليل له، ليس لنا عقود باسم الحركة ولم نوكل لأحد إبرام عقود لا في أمريكا ولا غيرها، ولأنه لم يقع أي إثبات فنحن نرى أن هذه القرارات صدرت تحت الضغط السياسي القائم حاليا ومحاولات تشويه حركة النهضة“.

وتوقع القيادي في ”النهضة“، أن يزداد الضغط على الحركة في ظل ما اعتبرها حملة يقوم بها الرئيس التونسي قيس سعيد لتحشيد وتعبئة قواعده للذهاب إلى الاستفتاء في ظل الحملة الكبيرة للمقاطعة أو التصويت بـ“لا“ على مشروع دستوره.

واعتبر أنّ ”أفضل هدية وقربان يمكن أن يقدمها لأنصاره هي ضرب حركة النهضة التي لم يقدروا عليها شعبيا وسياسيا فخططوا ضربها عبر هذا الانقلاب على الديمقراطية“.

ومن جانبه، قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن ”المساءلة القضائية مهما كان سببها ومرتبطة بقرائن ثابتة من شأنها إضعاف أي طرف يكون عرضة لها، سياسيا وأخلاقيا، أمام الرأي العام“.

وأضاف الحاجي في تصريحات أدلى بها لـ“إرم نيوز“، أنه ”يصعب التكهن بما يمكن أن تؤول إليه هذه المتابعة القضائية التي تتعلق بجملة من الملفات المنفصلة بعضها مرتبط بالقانون الانتخابي وأخرى أخطر تتعلق بتبييض الأموال وغير ذلك“.

وحسب الحاجي فإنّ متابعة هذه الملفات لها هدف قصير المدى على الأقل وهو الإعداد للاستفتاء، لأنه يعتبر بالنسبة لرئيس الجمهورية موعدا حاسما ومحوريا في توجهاته المستقبلية وهو يريد بهذه الطريقة أن يشل قدرة حركة النهضة على التحرك“.

وتابع الحاجي أنّ ”الحركة لا تخفي حاليا أنها ضد الاستفتاء وسعيد يريد أن يمس من صورتها وقياداتها لدى الرأي العام ما يمكّنه من أوراق إضافية“.