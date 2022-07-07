مناوشات بين أنصار الحزب الدستوري الحر والأمن التونسي

وقعت مناوشات بين العناصر الأمنية التونسية، وأنصار وقيادات الحزب الدستوري التونسي الحر، يوم الخميس، على خلفية محاولتهم تنفيذ اعتصام أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ومنعت السلطات، أنصار الحزب الدستوري الحر من الاقتراب من مقر الهيئة وتنفيذ اعتصامهم.

وأصيبت رئيسة الحزب عبير موسي بحالة إغماء بعد تدافع بين أنصار حزبها والعناصر الأمنية.

وحاول أنصار وقيادات الحزب تجاوز الحواجز الأمنية المثبّته أمام مقر الهيئة، ما دفع الأمنيين إلى منعهم من ذلك وتطويقهم وإبعادهم عن المقر.

واستنكرت عبير موسي ما حدث، رافعة شعار ”يا شعب ثور ثور على نظام الديكتاتور“ أثناء المشادات التي حصلت بين قيادات وأنصار حزبها والأمن التونسي.

ورفع أنصار الحزب الدستوري الحر شعارات ضد الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مشددين على ما وصفوه ”بتبعية“ الهيئة للرئيس سعيد.

يذكر أن آلاف التونسيين تظاهروا مؤخرا رافضين الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد فيما وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر اتهامات له ”بخطف الدولة والسعي لترسيخ حكم فردي“.

وخلال احتجاج شارك فيه الآلاف بدعوة من الحزب الدستوري الحر، رفع المتظاهرون شعارات رافضة للاستفتاء ومنتقدة للرئيس.

وسار الآلاف من ساحة باب السويقة بالعاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها ”لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا“ و“أوقفوا مهزلة الدستور“ و“نريد استعادة البلد المخطوف“ و“الشعب جاع“.

وفي خطاب أمام آلاف من أنصارها قالت موسي إن ”الناس جاعت والمقدرة الشرائية تدهورت والمالية العامة تنهار لكن سعيّد لا يهتم لذلك.. ما يهمه فقط أن يمرر مشروعه الشخصي بشكل فردي ويفرض علينا دستوره ولن نسمح بذلك“.

الجدير بذكره، أن الرئيس التونسي دعا التونسيين للاستفتاء على الدستور التونسي الجديد في 25 يوليو/ تموز الجاري.

ويواجه سعيد انتقادات لاذعة، بعد أن منح لنفسه صلاحيات واسعة في الدستور التونسي الجديد الذي أعلن عنه مؤخرا.

وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل إضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية التونسية ما سمي في تونس بالحوار الوطني لكتابة الدستور، مستنكرين المهمة ”الاستشارية“ للهيئة التي عينها سعيد.