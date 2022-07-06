استدعاء الغنوشي للتحقيق بتهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وجهت السلطات القضائية المختصة بمكافحة الإرهاب في تونس، استدعاء لرئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، للتحقيق معه بتهمة ”غسيل أموال وتمويل الإرهاب“.

وأكد مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“ أن ”الغنوشي، سيمثل بعد عيد الأضحى، في قضية تتعلق بجمعية نماء تونس الخيرية، من أجل جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال، والاشتباه بتمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب“.

وبحسب المصدر، فإن ”الغنوشي، سيمثل منتصف شهر تموز/يوليو الجاري، رفقة نجله معاذ، وعدد من القيادات الأخرى من حركة النهضة“.

واتخذ القرار القضائي استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب في ”بوشوشة“ بالعاصمة التونسية، بعد الاشتباه بتورط المتهمين في قضايا غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، 8 تونسيين، من بينهم قيادات في حركة النهضة الإسلامية، ومن أبرزهم معاذ الغنوشي، إلى قاضي التحقيق.

وتم فتح التحقيق القضائي مؤخرًا، ضد مسؤولين سابقين وحاليين من ”نماء تونس“، من أجل جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.

ومن بين المحالين على قاضي التحقيق، القيادي في حركة النهضة والشخصية الرياضية المعروفة عادل الدعداع، الموجود حاليًا في السجن، إضافة إلى نجل الغنوشي، الفار من وجه العدالة.

وتشمل قائمة الذين طالتهم التحقيقات على ذمة القضية أكثر من 30 شخصًا، عدد منهم اتخذت بحقهم قرارات منع من السفر لمدة أسبوعين بقرار من النيابة العامة.

وتقوم السلطات التونسية بتحقيقات في ملف جمعية ”نماء“، التي لها علاقة بعدد من قيادات حركة النهضة، وتتهم بغسيل الأموال، وتمويل ودعم الإرهاب في تونس.

ومن بين الشخصيات التي تم توقيفها على خلفية هذا الملف رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام الأسبق لحركة النهضة، حمادي الجبالي.

ويأتي ذلك، عقب قرار البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لعدد من قيادات حركة النهضة من أبرزهم، الغنوشي، وابنه، وصهره رفيق عبدالسلام، والجبالي.

وبحسب بيان حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، فقد أرسلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، يوم الثلاثاء، 5 إشعارات إلى البنوك والديوان الوطني للبريد تتضمن أمرًا قضائيًا بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لـ الغنوشي، وابنه والجبالي، وابنتيه.

وورد في نص المراسلة، أن ”قاضي التحقيق الأول بمكتب الـ23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر أمرًا يقضي بتجميد الحسابات البنكية، والأرصدة المالية، التابعة لقيادات النهضة المذكورة“.