محللون: الدبيبة سيلعب ورقة التعديل لامتصاص غضب الشارع الليبي

يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ضغوطا متزايدة من الشارع، ما دفعه إلى المناورات لامتصاص غضب الليبيين، فيما رجّح محللون لجوء الدبيبة إلى تعديل في حكومته للحد من تداعيات هذا الغضب والمظاهرات التي يشهدها الشارع الليبي.

واعتبر محللون ومتابعون للشأن السياسي في ليبيا أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يعتمد خطابا ذا لهجة خافتة ومهدّئة للغضب من خلال اعترافه بأخطاء ارتكبتها حكومته، مرجحين أن يلجأ إلى إجراء تعديل وزاري في حكومته لامتصاص غضب الشارع الذي يطالب بالإطاحة بكل الأجسام السياسية القائمة حاليا.

وأقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أمس،بفشل حكومته في معالجة أزمة الكهرباء وقال إنها اتخذت قرارات خاطئة في إدارة الأزمة، معتبرا أنّ المشكلة تحتاج وقتا أكثر مما كان يعتقد.

وعلق رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح بالقول إن ”ما صرح به الدبيبة وتصريحات وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش بشأن الاحتجاجات هو محاولة كسب تعاطف الشارع الليبي والمتظاهرين، ومناورة سياسية وعلى الأرجح سيقوم الدبيبة بتعديل في حكومته“.

ولم يستبعد المحلل السياسي الليبي أن يغير الدبيبة بعض المسؤولين في حكومته حتى يقبل الشارع بحكومته لأن الحديث أصبح حول من يدير المرحلة الانتقالية في حال التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات وفق قوله.

وأكد الفلاح في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن كل الأجسام السياسية القائمة فشلت ”بما في ذلك المجلس الرئاسي والبرلمان وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة، كلهم فاشلون ويناورون سياسيا فقط“ بحسب تعبيره.

وأضاف الفلاح أنه ”من الواضح أن قيادات هذه الأجسام تحاول امتصاص غضب الشارع ولهم رغبة في المناورات“ معتبرا أنّه ”لا يوجد أي فرصة لدى الدبيبة ولا حتى فتحي باشاغا لإقناع الشارع“ وفق تأكيده.

ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الليبي محمد العباني إن الدبيبة يواجه ضغوطا متصاعدة مع خروج الناس في مظاهرات للمطالبة بحقوقهم في الكهرباء والسيولة.

واعتبر العباني في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“ أن الدبيبة ”لا يصلح لقيادة حكومة تنتج خدمات وتدير شأنا عاما، فقد تولى هذا المنصب نتيجة ظروف فساد ومال فاسد أتى به ليكون رئيسا للوزراء“ وفق تعبيره.

وأكد العباني أنه ”على الليبيين أن يخرجوا عليه وعلى حكومته لأن مثل هذه التصريحات هي تسويق للأحلام “ بحسب قوله.

وعلّق المحلل السياسي كامل المرعاش بأن الدبيبة يعتقد أن الإقرار بالفشل سيخفف عنه من الضغط، موضّحا في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“ أنّ الدبيبة ”عين مديرًا عامًا لشركة الكهرباء بدون أي مؤهل أو خبرة في مجال الكهرباء، ثم بعد أقل من أسبوعين، أعاد المدير السابق تحت ضغط أحد قادة الميليشيات ما يعني أن الرجل مرتبك ولا يعرف ما يفعل في مسألة انقطاع الكهرباء التي تعد عصب الحياة للناس“.

وبحسب المرعاش فإنّ ”فشل الدبيبة في إدارة أزمة الكهرباء لا يحتاج لاعتراف منه، فقد سبق أن وعد بأنه سينهي هذه المشكلة من جذورها بعد 10 أشهر، الآن تجاوز 14 شهرًا، واتضح للجميع أن الرجل عاجز رغم صرفه موازنة وصلت إلى 114 مليارا“.

واعتبر المرعاش أنّ الدبيبة ”لن تنجح مناورته في تهدئة المظاهرات التي ستطيح بحكومته قبل أن يقود البلاد إلى الإفلاس والاقتراض من المؤسسات الدولية وبذلك سيرهن مستقبل ليبيا لهذه المؤسسات المارقة والتي سوف تمتص كل مقدرات ليبيا من خلال خدمة الديون“ وفق تقديره.