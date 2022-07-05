حفتر: آن الأوان ليتولى الشعب الليبي زمام أموره

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء الثلاثاء إن لا أحد يدرك معاناة الشعب سواه، وقد آن الأوان ليتولى زمام أمره بنفسه.

وأضاف حفتر خلال احتفال جماهيري بذكرى ”تحرير مدينة درنة من المتطرفين“ أن ”من يصنع الخلاص هو الشعب نفسه دون سواه، وهو الذي يملك قرار التغيير ورفض الواقع المرير ووضع حد للمستهترين بمصالحه وتطلعاته والعابثين بثرواته و مقدراته“.

وأكد أن على الشعب ألا ينتظر وقوع المعجزات ليتحسن حاله وليس أمامه إلا أن يحطم حاجز الخوف والتردد.

وحث حفتر في كلمته الشعب الليبي أن يتولى بنفسه إنتاج خارطة الطريق نحو الدولة المدنية المزدهرة.

وشدد على أن المواطنين يدفعون ثمن إخفاقات الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية، مبيناً أن الأمور تأزمت وتعطلت كل المسارات الرامية إلى حل شامل، ليدفع المواطن ثمن الإخفاقات المتلاحقة التي آلت إليها كل الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية.

واعتبر إن تحرير درنة فرحة لكل الليبيين، مشيرا إلى أن ”الإرهابيين لم يدركوا أن درنة كانت تستقطبهم ليلقوا فيها حتفهم.“

وكان المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء احمد المسماري أكد السبت الماضي، وقوف الجيش إلى جانب الإرادة الشعبية وتأييده لمطالب المواطنين وطالب المحتجين بوضع ما أسماها ”خريطة الخلاص“، وذلك غداة الخروج في مظاهرات حاشدة طالبت برحيل الأجسام السياسية الحاكمة.

وقال في بيان إن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تخاطب الشعب مباشرة بعدم المساس بالمرافق العامة والخاصة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث.

و شدد المسماري، على أن القيادة العامة تتابع الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، مؤكدا أن القيادة العامة للحيش الليبي، وانطلاقًا من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد، وحرصًا منها على رعاية الشعب وحماية استقراره، الذي انتزعه بعد معركة طويلة مع الإرهاب، فإنها ستكون عند وعدها بحماية الشعب متى اختار خريطته للخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء.