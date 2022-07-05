المركزي التونسي يجمد حسابات راشد الغنوشي ونجله معاذ

قرر البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لعدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية من أبرزهم، رئيس الحركة راشد الغنوشي، وابنه، وصهره رفيق عبدالسلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وبحسب بيان حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، فقد أرسلت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، الثلاثاء، 5 إشعارات إلى البنوك والديوان الوطني للبريد تتضمن أمرًا قضائيًا بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وابنه معاذ الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، وابنتيه.

وورد في نص المراسلة أن ”قاضي التحقيق الأول بمكتب الثالث والعشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدر أمرًا يقضي بتجميد الحسابات البنكية، والأرصدة المالية، التابعة لقيادات الحركة الإسلامية المذكورة.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة في القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، 8 تونسيين، من بينهم قيادات في حركة النهضة الإسلامية، ومن أبرزهم معاذ الغنوشي نجل زعيم الحركة، ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، إلى قاضي التحقيق.

واتخذ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (هيكل مختص في النظر في القضايا الإرهابية) هذا القرار استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي قامت بها وحدة مكافحة الإرهاب في منطقة الأمن في بوشوشة في العاصمة التونسية، بعد الاشتباه بتورط المتهمين في قضايا غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وتم فتح التحقيق القضائي مؤخرًا، ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية “نماء تونس“ الخيرية، من أجل جرائم تتعلق بتبيض وغسيل الأموال، والاشتباه بتمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، داخل التراب التونسي أو خارجه.

ومن بين المحالين على قاضي التحقيق، القيادي في حركة النهضة الإسلامية والشخصية الرياضية المعروفة، عادل الدعداع، الموجود حاليًا في السجن إضافة إلى نجل الغنوشي الفار من وجه العدالة.

وأدرجت النيابة العامة التونسية معاذ الغنوشي، نجل رئيس النهضة راشد الغنوشي في التفتيش على ذمة هذه القضية وإحالة ملفه إلى قاضي التحقيق.

وتشمل قائمة الذين طالتهم التحقيقات على ذمة هذه القضية أكثر من 30 شخصًا، عدد منهم اتُّخذت بحقهم قرارات منع من السفر لمدة أسبوعين بقرار من النيابة العامة.

وتقوم السلطات التونسية بتحقيقات في ملف جمعية ”نماء“ التي لها علاقة بعدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية، وتُتهم بغسيل الأموال، وتمويل ودعم الإرهاب في تونس.

ومن بين الشخصيات التي تم توقيفها على خلفية هذا الملف رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، حمادي الجبالي.