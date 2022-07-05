بعد توتر العلاقة بينهما.. الرئيس التونسي يلتقي في الجزائر الأمين العام لاتحاد الشغل

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي في الجزائر على هامش الاحتفالات بعيد استقلال الأخيرة عن فرنسا.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لما انفردت ”إرم نيوز“ بنشره، يوم أمس الإثنين، من خلال تقرير حول وساطة جزائرية للقاء الطرفين الذين جمعتهما خلافات عميقة في الآونة الأخيرة قادت إلى إضراب عام في القطاع العام، في 16 يونيو/حزيران، وتلويح بإضراب آخر سيتم تحديد موعده لاحقًا.

ونشر المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي صورًا للقاء سعيد والطبوبي وذلك في أول لقاء يجمع الطرفين منذ آخر لقاء كان، في 1 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تشهد العلاقات نفورًا كبيرًا.

وقال مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“ إن هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى في المرحلة المقبلة خاصة مع بدء العد التنازلي للاستفتاء الشعبي على الدستور الذي يراهن عليه الرئيس سعيد.

وأكد المصدر أن ”اللقاءات المرتقبة تهدف إلى إصلاح العلاقات بين الطرفين، لاسيما بعد إعلان الطبوبي في وقت سابق عن إضراب جديد في القطاع العام والوظيفة العمومية ما سيشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني“.

ويأتي ذلك في وقت كانت العلاقة بين سعيد والطبوبي قد شهدت توترًا ملحوظًا رغم اتخاذ الاتحاد لموقف عُد متوازنًا من الاستفتاء على الدستور الذي يطرحه سعيد إذ تركت النقابة حرية الاختيار لمنخرطيها.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ، في السادس عشر من يونيو/حزيران الماضي، إضرابً-ا عامًا في القطاع العام شدد فيه الضغط على الحكومة برئاسة نجلاء بودن.