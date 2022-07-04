تونس تشتري 8 طائرات تدريب عسكرية من أمريكا

قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان الإثنين إن تونس اشترت ثماني طائرات تدريب عسكرية من الولايات المتحدة في إطار خطة لتجديد أسطول طائرات التدريب الخاص بالقوات الجوية.

وأضافت: ”في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران، تم إبرام صفقة بين الحكومة الأمريكية وشركة تيكسترون أفييشن ديفينس يتم بموجبها اقتناء ثماني طائرات تدريب جديدة بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران لتدريب الطيارين والتقنيين“.

وقال البيان إن من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة خلال مارس/آذار 2023 وسيكتمل التسليم بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وأضاف أن الجزء الأكبر من تمويل الصفقة سيكون من خلال الهبة الأمريكية وستدفع تونس الباقي.