تبون يصدر عفوا رئاسيا بالتزامن مع احتفال الجزائر بذكرى استقلالها

وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، 5 مراسيم رئاسية تضمنت عفوا رئاسيا عن سجناء.

وتزامن ذلك مع احتفال الجزائر غدا الثلاثاء بالذكرى الستين لعيد استقلالها عن فرنسا بحضور عربي سيشمل الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية وغيرهم.

وجاء عفو تبون الرئاسي في وقت يأمل فيه ساكن قصر المرادية إعطاء زخم لمبادرة لم الشمل مع المعارضة السياسية في البلاد، التي تشترط للانخراط في هذه المبادرة فتح المجال الإعلامي والسياسي أمام الأحزاب والنشطاء المعارضين وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعارضين السياسيين.

وستشهد مراسيم الاحتفال، التي تأتي في سياق إقليم متوتر تواجهه الجزائر خاصة مع المملكة المغربية، القيام باستعراض عسكري هو الأكبر تاريخيا.

وأعلنت ولاية (محافظة) الجزائر في بيان عن توفير عدة حافلات وقطارات لنقل المواطنين الراغبين في حضور الاستعراض العسكري الذي سينظم بمناسبة هذه الذكرى.

وسيجري تنظيم الاستعراض العسكري الكبير بداية من صباح الـ5 من شهر تموز/يوليو الجاري، على امتداد الطريق السريع المقابل لجامع الجزائر، نحو حي مختار زرهوني المعروف بحي الموز.

وقال البيان، إن ”ولاية الجزائر اتخذت جملة من التدابير لضمان راحة وأمن المواطنين في أثناء متابعة الاستعراض وهي تتمثل في توفير وسائل النقل الجماعي المختلفة (حافلات وقطارات)، وبالمجان، لنقل المواطنين الراغبين في متابعة الاستعراض في نقاط محدّدة بكل بلديات العاصمة، ذهابا وإيابا“.

وأوضح أنه ”سيتم توفير مياه الشرب بالكميات الكافية لمتابعي الاستعراض، وتوفير دورات المياه بالعدد الكافي في عين المكان، وتجنيد فعاليات المجتمع المدني لتأطير المواطنين والسهر على راحتهم في أثناء الاستعراض“.

كما نشرت الولاية جدولا يوضّح النقاط التي تنطلق منها حافلات نقل المتابعين، ومواعيد انطلاق القطار أيضا.