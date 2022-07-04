في ذكرى الاستقلال.. "جراح الذاكرة" تخيم على العلاقات الفرنسية الجزائرية

يخيّم الفتور والتوتّر على العلاقات الفرنسية الجزائرية رغم مرور ستة عقود على استقلال الجزائر، مع استمرار الجدل حول الإرث الاستعماري وعدم حسم ملف المصالحة بين البلدين.

وتحتفل الجزائر الثلاثاء 5 تموز/يوليو، بعيد استقلالها عن فرنسا، ولا تزال 132 عاما من الاستعمار تخيم على العلاقات بين البلدين رغم المبادرات التي دفع بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترميم العلاقات بين الطرفين.

وقال القيادي في حزب جبهة المستقبل الحاج البلغوثي، إن ”العلاقات الفرنسية الجزائرية لديها عقدة تاريخية، ولديها شعور بأن فرنسا لا تزال تتعامل مع الجزائر والملفات العالقة بنوع من العنجهية والكبر، لكن الواقع الذي يفرض نفسه هو أن الجزائر باتت دولة مستقلة ولا تؤمن بالاستعمار وأصبحت متحررة تماما“.

وأضاف البلغوثي، لـ“إرم نيوز“، أن ”الجزائر تتعامل بندية مع فرنسا، وأعتقد أن الإشكال يرتبط بغياب النية والإرادة الصادقة للدولة الفرنسية لحلحلة الملفات العالقة المتعلقة بأمور الذاكرة، وهي تتحمل كامل المسؤولية في ذلك“.

وحول الموقف الجزائري من تصفية الخلافات بين البلدين، أفاد بأن ”الجزائر فتحت يديها للتعامل في أكثر من مرة لكن السياسيين الفرنسيين غالبا ما يستخدمون هذه البطاقة في الحملات الانتخابية، وفي كل مرة نسمع تصريحات نشاز من سياسيين فرنسيين، حيث مازال هؤلاء يرون أن الجزائر مازالت مستعمرة في حين الجزائر قوية اليوم“.

وراهن متابعون على الاتصالات المتكررة بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين باريس والجزائر.

ورأى البلغوثي أن ”تبون استخدم دبلوماسية راقية في الاتصال مع الرئيس الفرنسي وتهنئته بالفوز بعهدة ثانية لكن هذه الدبلوماسية لم تقابلها دبلوماسية في المستوى من فرنسا“.

وأوضح أن ”الرئيس تبون فتح ذراعيه وعبر عن نيته لإعادة فتح الملفات ونحن ننتظر ما ستجود به الأيام المقبلة وما ستتمخض عنه هذه الدبلوماسية بين الرئيسين“.

ومن جانبه، قال القيادي في حزب ”جيل جديد“ الجزائري وليد حجاج، إن “قضية الذاكرة والعلاقات الفرنسية الجزائرية علاقات خاصة فيها التاريخ والمآسي وفيها أيضا جزائريون في فرنسا وهناك أيضا فرنسيون مرتبطون بالجزائر، وفي 2017-2018 بعض التحسن في العلاقات الجزائرية الفرنسية خاصة بعد تصريحات ماكرون في عهدته الأولى لكن للأسف لجأ الرئيس الفرنسي في تحضيرات العهدة الرئاسية الثانية لاستمالة اليمين المتطرف والناخبين المنتسبين له“.

وأضاف حجاج لـ“إرم نيوز“ أنه ”لا يمكن فتح صفحة جديدة بهذا الشكل وبهذه التصريحات من قبل مسؤولين ونواب في البرلمان الفرنسي، كما أن تحسن العلاقات يرتبط بمدى وعي الجانب الفرنسي بتحسين العلاقات مع الجزائر وهي شريك اقتصادي وهناك 7 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا وللجزائر ثقل في السياسات الفرنسية نفسها وهناك عدة شركات فرنسية تنشط في الجزائر وطلبة جزائريون في فرنسا“.

وأكد حجاج أن ”الأمر الإيجابي للجميع أن تكون العلاقات الجزائرية الفرنسية في أحسن أحوالها لكن على الجانب الفرنسي وخاصة الجيل الحالي أن يتجاوز عقدة اليمين المتطرف وعقدة الجزائر الفرنسية، وهي عقدة حملها الجيل السياسي الفرنسي السابق“.

وفي 18 آذار/مارس 1962، وبعد نحو ثماني سنوات من الحرب بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات ”إيفيان“ التاريخية التي مهدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في الخامس من تموز/يوليو من العام نفسه، ووافق الجزائريون قبل أيام قليلة من الإعلان في استفتاء لتقرير المصير على الاستقلال، بنسبة 99,72%.

ومن جهته، قال رئيس المركز المغاربي للدراسات والبحوث رشيد خشانة إن هناك محاولات لتحسين العلاقات قام بها أساسا الرئيسان الفرنسيان جيسكار ديستان وفرنسوا ميتيرون لكن تعثرت تلك الجهود.

وأكد خشانة لـ“إرم نيوز“ أن ”هناك أوساطا استعمارية في فرنسا مازالت تريد أن تنظر إلى الجزائر كبلد منقوص السيادة وهذا ما أدى إلى توتر في العلاقات سواء بوقف التفاوض حول ملفات عدة بينها الأرشيف الجزائري“.

وأضاف أن “هناك عقبتين بارزتين مازالتا تحتاجان إلى تمحيص بين الجانبين، الأولى تتعلق بالاعتراف بجرائم الجيش الفرنسي في الجزائر والاعتذار عنها، والعنصر الثاني ترتيب العلاقات الاقتصادية والثقافية ما يجعل فرنسا تتعامل مع الجزائر كقوة وليست كدولة منقوصة السيادة“.

ولفت خشانة إلى أن ”ماكرون يعتبر الأقل سوءا من النخب السياسية الفرنسية وقد يتخذ في عهدته الرئاسية الأخيرة، إجراءات جريئة باعتبار أنه لن يفكر في استحقاقات وتموقعات انتخابية وسياسية مقبلة، علاوة على قدرة الجزائر على توفير حاجات أوروبا وفرنسا من الغاز الطبيعي في هذه المرحلة“.