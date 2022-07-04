المغرب يقاضي صحفيًا إسبانيًا اتهم الرباط بالتجسس على هاتفه

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تقدّم المغرب بدعوى ضد صحافي إسباني يتّهم الرباط بالتجسس على هاتفه المحمول بواسطة برنامج ”بيغاسوس“، وفق ما أعلنته مصادر قضائية إسبانية الإثنين.

وقبلت محكمة في مدريد الشكوى المقدّمة ضد الخبير في العلاقات الإسبانية- المغربية الصحافي إنياسيو سيمبريرو العامل لصالح الموقع الإلكتروني الإخباري ”إل كونفيدنثيال“، وفق متحدث باسم السلطات القضائية الإقليمية.

وفي صيف العام 2021، اتُهم المغرب باستخدام برنامج ”بيغاسوس“ الإسرائيلي للتجسس بعد تحقيق مكثف أجرته مجموعة تضم 17 وسيلة إعلام دولية، لكن الرباط ردت بشجب ”مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة“.

وبمجرد تحميله على هاتف محمول، يتيح ”بيغاسوس“ التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وبحسب نسخة من الشكوى اطّلعت عليها وكالة ”فرانس برس“، تطالب الرباط سيمبريرو بالتراجع عن اتّهامه المغرب بالتجسس وتسديد تعويض مالي للمملكة.

وقال محامي الرباط إن ”المملكة المغربية غير ضالعة في التجسس على إنياسيو سيمبريرو ولا على أي مواطن آخر، ولا تمتلك برنامج بيغاسوس“.

وكان سيمبريرو قد أشار إلى الشكوى القضائية عبر حسابه على ”تويتر“.

وجاء في تغريدة أطلقها، يوم الإثنين، أن ”المغرب يقاضيني لاتهامي إياه بالتجسس بواسطة بيغاسوس“.

وكشف أنها ”المرة الرابعة“ التي يقاضيه فيها المغرب في إسبانيا لكنها المرة الأولى التي تطالبه فيها الرباط بـ“التراجع“ عن اتهامها بالتجسس عليه بواسطة برنامج بيغاسوس.

وجاء في تغريدته ”إنها محاكمة مسيّسة للحد من حرية تعبير الصحافيين“.

وفي يوليو/ تموز 2021، كشف تحقيق موسع أجراه أكثر من 80 صحافيًا في 10 دول أن برنامج بيغاسوس استُخدم ضد 50 ألف شخص على الأقل حول العالم.

ومن بين هؤلاء 180 صحافيًا على الأقل ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وسياسيون وقادة عسكريون.