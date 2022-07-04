هل يربك "تبرؤ" الهيئة الاستشارية من مشروع الدستور التونسي مسار الاستفتاء؟

استبعد محللون، تراجع الرئيس التونسي قيس سعيّد عن طرح الدستور للاستفتاء، رغم الانتقادات التي تعرض إليها المشروع.

وتثير دعوة الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة إلى مراجعة مشروع الدستور، علامات استفهام حول مصير المشروع قبل 3 أسابيع من عرضه على الاستفتاء خاصة أنه تعرض لانتقادات لاذعة.

وطالب أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيد بمراجعة مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بحسب ما نقلت عنه صحيفة ”الشروق“ المحلية.

وقال محفوظ ”بكل لطف وتقدير، نُطالب الرئيس بمراجعة دستور 30 حزيران/ يونيو“.

وتوجّه إلى قيس سعيّد، قائلًا: ”أقول للرئيس إنه يمكن التدارك.. هذه فرصة ذهبية للمراجعة“.

إلّا أن مصدرًا مقربًا من الرئيس سعيّد، نفى لـ ”إرم نيوز“، أن تكون هناك نية لدى الرئيس للتراجع أو إدخال تعديلات على الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقال المصدر إن ”هناك معوقات تحول دون التراجع وإدخال تعديلات على الدستور أولها أنه تم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني أنه طرح فعليًا على الاستفتاء الشعبي“.

ولفت المصدر إلى أن ”عامل الوقت أيضًا يضغط على الرئيس وهيئة الانتخابات التي قطعت شوطًا كبيرًا لتنظيم الاستفتاء في موعده وهو ما يمنع القيام بأي تعديل“.

وفي السياق ذاته، اعتبر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمن أن ”من يدعو قيس سعيّد للتراجع عن قراراته هم أناس لا يعرفون الرئيس جيدًا ولا يريدون معرفته، ولدينا رئيس دولة حتى قراراته الخاطئة لا يتراجع عنها“.

وأشار عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إلى ”تعيين الرئيس مؤخرًا واليًا لديه شبهات فساد كبيرة، وجماعة التنسيقيات الموالين له أبلغوه بذلك لكنه لم يتراجع عن تعيينه“.

وتابع: ”هذا رئيس لا يناقش ولا يفاوض ولا يتفاوض، ولا يعتبر أن المجتمع التونسي له الحق بتقرير مصيره، هو إنسان يريد حكمًا فرديًا مطلقًا، وحتى جماعته لا يتشاور معهم، وما قام به مع هيئة صياغة الدستور أبرز دليل على ذلك“.

وقال إن ”قيس سعيّد رمى جانبًا دستور الهيئة الاستشارية المقترح، ولن يتراجع، رغم الأخطاء الفادحة في الدستور الذي تضمن الكثير من الأخطاء لكنه لن يتراجع، هو دستور مخجل، قيس سعيّد يرى أن أي تراجع هو بمثابة انتحار سياسي“.

من جانبه، قال المحلل السياسي بولبابة سالم إنه ”رغم الانتقادات وتبرؤ الهيئة الاستشارية منه، لا أعتقد أن الرئيس سيتراجع، ومن المستبعد جدًا أن يقوم بذلك، خاصة أنه صدر في الجريدة الرسمية“.

وأردف سالم لـ ”إرم نيوز“، ”كانت أمامه فرصة للمراجعة، لكن الموضوع انتهى، وعودنا الرئيس أنه لا يتراجع في كل المناسبات، وبالتالي رغم صدمة تصريحات الصادق بلعيد الذي تبرأ فيها من هذا الدستور، رأينا شقيق رئيس الجمهورية كيف دافع عن موقف شقيقه“.

وحول التداعيات المحتملة لهذه الدعوات، والتبرؤ من الدستور الذي عرضه سعيّد على الاستفتاء، قال سالم إن ”هذا سيؤدي إلى تصدع الجبهة المساندة لرئيس الجمهورية التي بدأت أصلًا في التصدع، وستقوي المعارضة التي ترفض إجراء هذا الاستفتاء، وبالتالي أعتبر أن التداعيات ستكون سياسية فيها، وستفضي إلى أزمة جديدة ليس من السهل تداركها“.

بدوره، حمّل أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار الهيئة الاستشارية ”مسؤولية الانخراط في مشروع محدد وإطاره القانوني كان معلومًا، وكان يطرح منذ البداية إشكالات واضحة بشأن ديمقراطية المسار وتشاركيته“.

وقال المختار لـ ”إرم نيوز“، إن ”الثابت أن لهذه الانتقادات تداعياتها، وأولها أننا لم نعد أمام مشروع الهيئة الاستشارية. نحن أمام مشروع الرئيس الذي يبدو أنه استغل حسن نيتهم وأكثر من ذلك نحن أمام مشروع الأمر الواقع، وهو مشروع الرئيس الذي بموجب القانون هو غير قابل للتعديل“.

واستبعد أن يربك ذلك مسار الاستفتاء بتراجع سعيد والقيام بتعديله، مؤكدًا أن الانتقادات سيكون لها أثر على الجبهة المقابلة أي المعارضة التي ستتعزز، مرجحًا أن يكون للرئيس سعيد رد فعل في شكل خطاب في وقت لاحق على سبيل المثال.

وكان شقيق الرئيس التونسي نوفل سعيّد، قد دخل، أمس الأحد، على خط الأزمة بتوجيه انتقادات لأعضاء الهيئة معتبرًا في تدوينه على ”فيسبوك“ أن شقيقه لم يغدر بهم، وكانوا يدركون منذ تعيينهم أن هيئتهم كانت استشارية.