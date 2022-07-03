نجلاء المنقوش: أقف مع مطالب الليبيين برحيل الجميع بما فيها حكومتنا

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، وقوفها مع الشعب الليبي في مطالبته برحيل الأجسام السياسية بما فيها حكومتها، التي عبر عنها في مظاهرات، يوم الجمعة الماضية.

وقالت المنقوش على صفحتها الرسمية بموقع ”تويتر“: ”إنها روح جديدة في عروق ليبيا، سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها (رحيل الجميع) بما فيها الحكومة التي أنتمي لها“.

وأضافت: ”أقف مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، سلميا سأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية، عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء“.

وأثارت الاحتجاجات التي شهدتها ما أطلق عليها ”جمعة الغضب“، بعد اقتحام عدد من المتظاهرين البرلمان الليبي، واحتشاد عدد آخر أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تساؤلات وتكهنات حول قدرة الشارع على استعادة زمام المبادرة من الأجسام الحاكمة في البلاد.

وطالب المحتجون الذين جابوا الشوارع في مدن مثل العاصمة طرابلس ومصراتة وبنغازي وطبرق بوضع حد للأجسام التي تتصدر المشهد على غرار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، خاصة بعد فشل الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف السويسرية.