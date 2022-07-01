ليبيا.. عصيان في مصراتة و ميليشيات موالية للدبيبة تطلق النار على المحتجين

تصاعد التوتر في ليبيا مساء الجمعة، على وقع تواصل الاحتجاجات في عدة مدن ليبية و تزايد الدعوات إلى رحيل الأجسام السياسية وسط إعلان حالة العصيان المدني في مدينة مصراتة الليبية.

و أعلنت مجموعة من شباب مدينة مصراتة، في بيان مقتضب لهم، مساء الجمعة، حالة العصيان المدني، بسبب انتشار الفساد وغياب مؤسسات الدولة، رافضين الحكومات الانتقالية، ومطالبين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

و تظاهر محتجون، أمام المجلس البلدي بمصراتة، على الأوضاع الحالية، متمسكين بالعصيان المدني، ومطالبين بحل الأجسام السياسية والحكومات الحالية.

كما تظاهر عشرات المواطنين أمام مقر المجلس البلدي بني وليد، مطالبين بإنهاء جميع المراحل الانتقالية في البلاد.

وأحرق متظاهرون العجلات المطاطية أمام مقر المجلس، كما دعوا إلى إسقاط جميع الأجسام السياسة التي أدت إلى تدهور أحوال المواطنين، وعلى رأسها مجلسي الدولة والنواب، وفق قولهم.

و في العاصمة الليبية، طرابلس، تجمع مساء يوم الجمعة، عدد من المتظاهرين أمام مقر حكومة الدبيبة احتجاجا على تردي الأوضاع، مرددين هتافات تطالب برحيله.

وردت مليشيات مسلحة موالية لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بإطلاق النار صوب المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس، لكن دون أن يسفر عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أكده شهود عيان.

و في وقت سابق، من يوم الجمعة، أضرم محتجون غاضبون النار داخل مقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق شرق البلاد، بعد اقتحام بوابته الرئيسية، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بحلّ الأجسام السياسية الحالية و إجراء الانتخابات في البلاد.

وأظهرت صور مقاطع فيديو، تجمع عشرات المحتجين أمام مقر البرلمان، قبل إضرام النار داخل المكاتب الرئيسية للبرلمان بعد اقتحام بواباته الرئيسية، كما قام المتظاهرون بإحراق وإتلاف وثائق رسمية، وفق مصادر إخبارية متطابقة.

و قد خرج مئات المحتجين، يوم الجمعة، في العاصمة الليبية طرابلس، وفي مدن ليبية أخرى،احتجاجًا على الأجسام السياسية الحاكمة وسط دعوات إلى رحيل مجلسي الدولة، والنواب، وحكومتي الدبيبة وباشاغا.

ورفع المتظاهرون فيما أسموها ”جمعة صرخة الشباب“، شعارات مناهضة لجميع الأجسام السياسية الموجودة في السلطة، ودعوا إلى رحيلها، وإجراء انتخابات دون تأخير.