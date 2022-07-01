عقيلة صالح يعلن تعيين علي الحبري محافظا عاما للبنك المركزي

نشر عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، رسالة تطالب الحكومة ومؤسسات الدولة بالاعتراف بعلي الحبري، رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق، محافظا عاما للبنك.

وتمثل الرسالة، الصادرة بتاريخ يوم الثلاثاء الماضي، لكنها نُشرت اليوم الجمعة، خطوة بعيدا عن الجهود المستمرة منذ عامين لإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة بسبب سنوات من الصراع، بعد شهور من تفاقم الجمود السياسي بشأن السيطرة على الحكومة.

وهناك خلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، نشبت بين الجانبين قبل ساعات قليلة من إعلان نتائج لقاء جنيف، ما دفع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى التدخل والتوسط لإنقاذ المحادثات من الانهيار.

وبحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ“إرم نيوز“، فإن المحادثات كادت تعود إلى المربع الأول، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحذف شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية عند الترشح للرئاسة.

وكان من المقرر أن يعلن رئيسا البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن توقيع وثيقة دستورية تم تضمينها النقاط التي توصل الطرفان إلى توافق بشأنها.

ومن هذه النقاط شروط الترشح للانتخابات، ونظام الحكم المحلي، وحسم أزمة السلطة التنفيذية بالاتفاق على دعم حكومة فتحي باشاغا، بحسب ما أكدته المصادر البرلمانية.