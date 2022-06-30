وليامز: انتهاء المحادثات الليبية بجنيف دون تحقيق تقدم

قالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف انتهت، اليوم الخميس، دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدما لإجراء انتخابات.

وأضافت في بيان أوردته وكالة ”رويترز“ اليوم: ”الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية“، مشيرة إلى أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.

وكان مصدر برلماني مطلع على مجريات اللقاء، قد صرح أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري فشلا في التوصل إلى اتفاق بخصوص الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد انسداد أفق التوافق حول شرط ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد.

وأوضح المصدر لـ ”إرم نيوز“ أن لقاء المشري وصالح في جنيف لم يحقق الاختراق الذي راهنت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليتم إحالة النقاط الخلافية مجددا إلى مجلسي النواب والدولة للتفاوض بشأنها.

وكانت مصادر برلمانية ليبية، أكدت مساء أمس الأربعاء، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده، بين رئيسي مجلسي النواب والدولة؛ إثر خلافات مفاجئة انفجرت بين الجانبين.

وأفادت المصادر في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، بأن ”المؤتمر الصحفي أُرجئ إلى الخميس؛ بعد توتر مفاجئ؛ بسبب تباين وجهات النظر بشأن شروط الترشح للرئاسة، وصلاحيات الرئيس“.

وأكدت أن الخلافات نشبت بين الجانبين قبل ساعات قليلة من إعلان نتائج لقاء جنيف؛ ما دفع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى التدخل والتوسط لإنقاذ المحادثات من الانهيار.

وبحسب المصادر، فإن المحادثات كادت تعود إلى المربع الأول، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحذف شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية عند الترشح للرئاسة.

وكان من المقرر أن يعلن رئيسا البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس الأربعاء، عن توقيع وثيقة دستورية تم تضمينها النقاط التي توصل الطرفان إلى توافق بشأنها.

ومن هذه النقاط شروط الترشح للانتخابات، ونظام الحكم المحلي، وحسم أزمة السلطة التنفيذية بالاتفاق على دعم حكومة فتحي باشاغا، بحسب ما أكدته المصادر البرلمانية.