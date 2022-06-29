خلافات مفاجئة تربك محادثات عقيلة صالح والمشري في جنيف

أكدت مصادر برلمانية ليبية، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده، اليوم الأربعاء، بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، إثر خلافات مفاجئة انفجرت بين الجانبين.

وأفادت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن المؤتمر الصحفي أُرجئ، إلى يوم غدٍ الخميس، بعد توتر مفاجئ بسبب تباين وجهات النظر بشأن شروط الترشح للرئاسة، وصلاحيات الرئيس.

وأكدت أن الخلافات نشبت بين الجانبين قبل ساعات قليلة من إعلان نتائج لقاء جنيف، ما دفع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى التدخل والتوسط لإنقاذ المحادثات من الانهيار.

وبحسب المصادر، فإن المحادثات كادت تعود إلى المربع الأول، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحذف شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية عند الترشح للرئاسة.

وكان من المقرر أن يعلن رئيسا البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن توقيع وثيقة دستورية تم تضمينها النقاط التي توصل الطرفان إلى توافق بشأنها.

ومن هذه النقاط شروط الترشح للانتخابات، ونظام الحكم المحلي، وحسم أزمة السلطة التنفيذية بالاتفاق على دعم حكومة فتحي باشاغا، بحسب ما أكدته المصادر البرلمانية.

وكشفت المصادر ذاتها، صباح اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، توصلا خلال اجتماع جنيف السويسرية الذي عقد، يوم الثلاثاء، لعدة توافقات.

وقالت المصادر إن ”التوافقات تشمل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ونظام الحكم المحلي، وهو ما تم تضمينه في وثيقة دستورية“.

وأضافت أن ”التوافق شمل كذلك الصراع حول السلطة التنفيذية، حيث توصل الجانبان إلى تفاهم يقضي بدعم حكومة الاستقرار الوطني برئاسة باشاغا، الذي فشل بتسلم الحكم منذ تزكية فريقه الحكومي، وذلك بسبب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة“.

يذكر أن الاجتماع الذي بدأ عقده، أمس الثلاثاء، ويتواصل، اليوم الأربعاء، في جنيف كان برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي بذلت مساعي مكثفة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء ليبيا، لا سيما في ظل وجود محاولات للإطاحة بها وتعيين مبعوث أممي جديد.

وجاء الاجتماع بعد فشل 3 جولات من محادثات المسار الدستوري بالقاهرة في التوصل إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية بشأن الانتخابات.