برلماني تونسي: وجود رئيس جمهورية فوق كل السلطات "أمر مخيف"

حذر النائب في البرلمان التونسي المنحل، حاتم المليكي، من مخاطر تهدد مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، معتبرًا أن وجود رئيس جمهورية فوق كل السلطات ”أمر مخيف“.

وقال المليكي، في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إنه ”إلى حد الآن ليس لدينا مشروع دستور، لكن المهم أن يحافظ الدستور الجديد على ثلاثة مبادئ رئيسية، أولها مبدأ الحقوق والحريات دون التحايل عليها بشكل واضح، وأن يتبنى التفريق الحقيقي بين السلطات دون هيمنة وتعطيل دواليب الدولة، وأن يلتزم باعتماد التشاركية في اتخاذ القرارات بين المحلي والمركزي، وإقرار نظام لامركزي يسمح للمواطنين باتخاذ القرارات وتسيير الشأن المحلي“.

واعتبر أن الحديث عن تحويل السلطات إلى وظائف وأن هناك رئيس جمهورية فوق كل السلطات ”أمر مخيف“، وفق وصفه.

وحول الموقف من الاستفتاء الشعبي وفرص نجاحه، قال المليكي إن ”رئيس الجمهورية اختار أن يذهب في خيار الاستفتاء خارج الإطار الدستوري، وإذا تحصل الرئيس على غالبية الأصوات من التونسيين (النصف زائد واحد من الناخبين) مباشرة يمكن الحديث حينها عن شرعية شعبية“.

وحذر المليكي من أنه ”لا يمكن الذهاب نحو دستور جديد ونحن لا نعلم مآلات الدستور“، موضحًا: ”إلى حد اليوم لم يتحدث رئيس الجمهورية إذا كان الدستور الجديد سيتم اعتماده مباشرة بعد تمريره، أم أنه سيتم استكمال العهدة الرئاسية إلى عام 2024، أم الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وما هي مآلاته إذا ما فشل“.

وأكد أنه يجب الاتفاق على مبدأ عدم تغيير الدستور إلا إذا كان للرئيس تفويض شعبي واسع.

وفي تقييمه لمسار 25 يوليو/ تموز، بعد نحو عام من العمل بالإجراءات الاستثنائية، قال المليكي إنه ”للأسف إذا اعتمدنا المؤشرات في السياسة التنفيذية للدولة لشؤونها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فقد عجز سعيد عن إدارة السياسة العامة للبلاد من الناحية التنفيذية“، لافتًا إلى ارتفاع نسب المديونية والبطالة والفقر والمشاكل البيئية والقطاعات التي لم تتحسن، ونسبة النمو الضعيفة، والترقيم السيادي لتونس الذي تراجع.

ووفق المليكي، من الناحية التشريعية لم تستفد تونس من المراسيم؛ لأن الرئيس استخدم صلاحياته التشريعية إما لتصفية خصومه مثل القضاة أو هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الانتخابات، أو في تسميات واتفاقيات ليست شفافة، بحسب تعبيره.

ويتجه المليكي إلى إطلاق مشروع سياسي جديد، موضحًا دواعي ذلك بأنه ”بعد 25 يوليو/ تموز وجدت الأحزاب السياسية التونسية صعوبة في فرض لونها على الميدان، لأن تركيبتها كأحزاب لا تتلاءم مع وضع دولة ديمقراطية، فهي أحزاب تركز على الانتخابات وعلى الحكم، ولا تركز على الانتشار الميداني“، وفق تعبيره.

وأكد المليكي أن ”تونس في كل الحالات تحتاج إلى أحزاب سياسية مستقرة تستجيب للمعايير الدولية، أي أن تكون قادرة على رسم سياسات عمومية واضحة، وعلى أن تكون لديها القدرة على الانتشار الميداني، وأن تكون مدرسة لتكوين الإطارات الحزبية والسياسية، ويكون لديها إشعاع محلي ودولي“.

وتابع البرلماني التونسي السابق أن ”الأحزاب في تونس لا ترتقي إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة“، مشيرًا إلى أنه فكر في ”تشكيل جيل جديد من الحركات السياسية، أي حركة تفكر وتكون وتناضل ميدانيًا، وقادرة على التسيير، وهي مسألة صعبة لكنها ممكنة والطريق فيها طويل“.