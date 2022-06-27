المغرب ينفي تواصله مع "جمهورية دونيتسك" في قضية إبراهيم سعدون

نفى المغرب، يوم الإثنين، إجراءه أي اتصال مع ”جمهورية دونيتسك الشعبية“ المعلنة من جانب واحد، وهو كيان غير معترف به لا من طرف المملكة ولا حتى من قبل الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلنت وزيرة خارجية ”جمهورية دونيتسك الشعبية” ناتاليا نيكونوروفا أن ”المغرب أرسل (إشارات معينة) فيما يتعلق بمرتزق (إبراهيم سعدون) من هذا البلد أدين في دونيتسك، وتم قبول طلب الاتصال“، بحسب وسائل إعلام روسية.

حيال ذلك، أكدت سفارة المغرب بكييف، في بيان، أن ”المغرب ينفي هذه المعلومة“، وذلك إثر أخبار تداولتها وسائل الإعلام بخصوص وجود اتصالات بين المغرب و“جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد“.

وجددت السفارة التأكيد على أن ”هذا الكيان غير معترف به لا من قبل بلدنا ولا من قبل الأمم المتحدة“.

وأضاف المصدر أنه ”لا يمكن أن يكون هناك أي اتصال رسمي أو غير رسمي للدولة المغربية مع كيان من هذا القبيل“.

وكانت محكمة في ”جمهورية دونيتسك الشعبية“ الانفصالية، التي لا تعترف بها سوى روسيا، حكمت على الطالب المغربي إبراهيم سعدون (21 عاما) واثنين من المواطنين البريطانيين بالإعدام هذا الشهر، في حكم ندد به الساسة الغربيون واعتبروه محاكمة صورية.

وإبراهيم سعدون، 21 عاماً، من مواليد مدينة مكناس (وسط المغرب)، طالب بكلية علوم الفضاء في كييف، وتم اعتقاله في مدينة بإقليم دونباس في نيسان/ أبريل الماضي.

وكان الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي إبراهيم سعدون المعتقل في أوكرانيا، شكر في وقت سابق من يوم الإثنين القوات الروسية لحفاظها على حياة ابنه، وناشد الرئيس فلاديمير بوتين أن يتدخل ”كأب وبدافع إنساني“ لإنقاذ ابنه من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، كما طالب بإخضاع ابنه لخبراء نفسيين.

كما ناشد سعدون الأب، في مؤتمر صحفي عقده بالرباط، رئيس ”جمهورية دونيتسك“ للتدخل من أجل منع إعدام ابنه، وكشف أن ابنه وقع عقدا مع قوات المارينز الأمريكية في سنة 2021، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما يعني أنه ليس مرتزقا“، على حد تعبيره.