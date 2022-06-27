تونس.. إطلاق سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

قال المحامي سمير ديلو إن قاضيا تونسيا أطلق سراح رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي بعد إيقافه قبل أربعة أيام للاشتباه في قيامه بغسل أموال.

وكان الجبالي، وهو أيضا قيادي سابق في حركة النهضة الإسلامية، قد بدأ إضرابا عن الطعام نُقل على أثره الى المستشفى.

وقال ديلو، القيادي السابق في حركة النهضة التونسية إن موكله ”نقل بشكل عاجل إلى المستشفى يوم السبت، إثر تدهور حالته الصحية بسبب تمسكه بالإضراب عن الطعام الذي بدأه يوم الخميس، وعدم تمكينه من تناول الدواء“، حسب ”رويترز“.

ويوم الجمعة، كشفت وزارة الداخلية التونسية، تفاصيل جديدة حول مستجدات توقيف رئيس الحكومة السابق، والأمين العام الأسبق لحركة النهضة حمادي الجبالي، في قضية غسيل أموال.

وأكدت الداخلية، خلال ندوة صحفية، وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مشبوهة للناشطين ضمن جمعية تحمل اسم ”نماء تونس“، ورصد تدفقات مالية مهمة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.

وأشارت إلى أن التحريات أفضت ”إلى إيقاف 3 أشخاص وحجز حواسيب وأجهزة إلكترونية وكشوف بنكية تؤكّد تلقي الجمعية المذكورة أموالا من الخارج، وتمّ إدراج عدد من الشخصيات في الملاحقة“.

وأوضحت الداخلية التونسية أن من ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقا، وقد تمّ الاحتفاظ به بموجب تصريح قضائي، في إشارة إلى حمادي الجبالي.