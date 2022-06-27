والد المغربي إبراهيم سعدون يناشد بوتين"كأب" إنقاذ ابنه من الإعدام

شكر الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي إبراهيم سعدون المعتقل في أوكرانيا، القوات الروسية لحفاظها على حياة ابنه، وناشد الرئيس فلاديمير بوتين أن يتدخل ”كأب وبدافع إنساني“ لإنقاذ ابنه من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل محكمة دونيتسك يوم 9 من الشهر الجاري، كما طالب بإخضاع ابنه لخبراء نفسيين.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالرباط، اليوم الإثنين: ”هم (الجنود الروس) متمرسون وعرفوا أن إبراهيم غير متمرس، وأنه غير ذي خبرة، رغم وجوده في الخطوط الأمامية“.

كما ناشد سعدون الأب رئيس ”جمهورية دونيتسك“ للتدخل من أجل منع إعدام ابنه، وكشف أن ابنه وقع عقدا مع قوات المارينز الأمريكية في سنة 2021، قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما يعني انه ليس مرتزقا“.

وأوضح أن ”ابراهيم تم أسره في أرض الحرب بلباس الجيش الأوكراني، وبسلاح أوكرانيا، وكان يتلقى الأوامر من مسؤولي الجيش الأوكراني؛ ما يعني أن مسؤوليه هم وزير الدفاع الأوكراني ورئيس الجمهورية الأوكراني“.

وأشار إلى أن ابنه ”أُسر من قبل الجيش الروسي“، حيث ناشد الرئيس فلاديمير بوتين بأن يقوم ”بالتدخل كأب عبر جهات إنسانية وجهات غير رسمية“.

وطالب الأب السلطات المغربية بالتحرك من أجل إنقاذ حياة إبراهيم، مشيرا أن الحكومة لم تتصل بالاسرة، فيما قامت السفارة الروسية بالمغرب باستقبالهم.

وقال عن هذا الاستقبال ”كان جيدا وشرحوا لنا الأمر، وننتظر من الجمهورية الروسية الضوء الأخضر للقيام بتحريك المحامين لمؤازرة المحامية وكيلة إبراهيم، في مرحلة الاستئناف“.

واستبعد الطاهر سعدون، الذي كان يعمل كدركي، أن يكون عدم اعتراف المملكة المغربية بجمهورية دونيسك سببا لعدم التواصل معها بخصوص الملف.

بدورها، ذكرت وكالة ”ريا نوفوستي“، اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤول كبير في ”جمهورية دونيتسك الشعبية“ المعلنة من جانب واحد أن أقارب للمحكوم المغربي حصلوا على إذن للتحدث إليه.

وكانت محكمة في جمهورية ”دونيتسك الشعبية“ الانفصالية، حكمت على إبراهيم سعدون واثنين من المواطنين البريطانيين بالإعدام في وقت سابق من الشهر الجاري، في حكم ندد به الساسة الغربيون واعتبروه محاكمة صورية.