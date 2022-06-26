الرئاسي الليبي يلوح باستخدام صلاحياته السيادية حال فشل لقاء المشري وصالح

تتجه أنظار متابعي الشأن الليبي إلى جنيف، حيث سينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وسط تحذيرات من عواقب الفشل وتلويح المجلس الرئاسي الليبي باستخدام ”صلاحياته السيادية“، في إشارة إلى احتمال حل المجلسين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن ”اجتماع جنيف يومي 28 و29 يونيو/ حزيران الجاري، سيكون هو الفيصل، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية“، وفق ما نقله عنه موقع ”بوابة الوسط“ الإخباري الليبي.

ونقل الموقع عن المنفي، تأكيده خلال لقائه مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا، أنه في ”حال فشل هذا الاجتماع سيكون لنا كمجلس رئاسي دور باستخدام سلطتنا السيادية حتى لا يترك هذا الأمر للتمطيط والتأجيل“، وفق تعبيره.

وأضاف المنفي: ”نشكر الجهود التي قام بها المجلسان ومصر التي استضافت اجتماع المسار الدستوري“.

ووفق ”بوابة الوسط“، طالب مشايخ وأعيان ليبيا أمس رئيس المجلس الرئاسي بـ ”ضرورة إصدار مراسيم رئاسية تنهي وتجمد عمل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وكل المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن“.

وأكدت مصادر سياسية ليبية لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”فرضية لجوء المجلس الرئاسي الليبي إلى حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للدولة قائمة بشدة في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، وحسم النقاط الخلافية العالقة والذهاب نحو الانتخابات في أسرع الآجال“.

وقالت المصادر، إنّ ”اجتماع جنيف المرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري، سيكون الفرصة الأخيرة أمام المجلسين اللذين يواجهان انتقادات لأدائهما، وتململا من استمرار وجودهما مع انتهاء المدة الزمنية التي حددتها خريطة الطريق المنبثقة عن حوار جنيف، ونهاية عهدة حكومة الوحدة الوطنية“.

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ شرعية المجلسين موضوعة اليوم في الميزان، بما أنهما من الأجسام السياسية التي مضت سنوات على تشكيلها، وتواجه اتهامات بالفشل في إيجاد التوافقات اللازمة للذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية في البلاد.

وأكدت المصادر، أنّ بإمكان المجلس الرئاسي إصدار مراسيم رئاسية تقضي بتجميد عمل البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وإصدار تعليمات للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات.

وكان المجلس الرئاسي الليبي حذّر من احتمال انهيار المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول المسار الدستوري، وتداعيات ذلك على استقرار ومستقبل البلاد.

وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع إطار دستوري توافقي وكامل، يساعد على تيسير إجراء انتخابات، وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد، دون توصل الطرفين إلى تفاهم بسبب تباين وجهات النظر بخصوص بعض الفصول الدستورية.

وخلال انعقاد الجولة الأخيرة من المحادثات، دعا نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في تغريدة له على ”تويتر“، كل المشاركين إلى ”تحمل مسؤولياتهم بوطنية عالية ومواقف شجاعة، لإنجاز قاعدة دستورية وفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات التي عبر الليبيون عن رغبتهم بها في أكثر من مناسبة“، مؤكّدا أن ”أي تخاذل أو عجز سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد وسلامتها“، وفق تعبيره.