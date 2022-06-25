أمير قطر يلتقي الرئيس الجزائري

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم السبت، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مدينة وهران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبحسب الوكالة الرسمية، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما جرى مناقشة عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

ووصل أمير قطر الجزائر قادما من مصر، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهنأه بذكرى ثورة 30 يونيو.

ويشير مصطلح ثورة 30 يونيو للمظاهرات العارمة التي شهدتها مصر في ذلك التاريخ سنة 2013 وأسفرت عن عزل الرئيس السابق محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان) من الحكم في 3 يوليو/ تموز من العام نفسه.

وزيارة أمير قطر إلى القاهرة هي الأولى له منذ نحو 7 سنين، شهدت خلالها العلاقات بين البلدين توترا واضحا، زادت حدته في 2017 حين قاطعت مصر رفقة 3 دول خليجية الدوحة لسنوات.