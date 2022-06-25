قضاة تونسيون يواصلون الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي

أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس اليوم السبت التمديد في تعليق العمل بالمحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، للأسبوع الرابع على التوالي بداية من يوم الإثنين المقبل.

وقالت التنسيقية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، إن تمديد الإضراب ”يأتي على خلفية عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35“.

ودعت التنسيقية القضاة إلى ”التجند في الدفاع عن قيم القضاء المستقل والثبات لإنجاح التحركات خلال الفترة القادمة لاستعادة ضمانات استقلالية القضاء وهيبته“.

ويأتي تمديد الإضراب في سياق خطوات تصعيدية، كان قد بدأها القضاة التونسيون يوم الخميس الماضي، حيث أعلنوا ”يوم غضب“، ما ينذر بتصاعد التوتّر مع السلطة التنفيذية على خلفية عزل 57 قاضيا، بموجب مرسوم رئاسي.

ويدخل القضاة المضربون عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي في تحركات احتجاجية، تبعا للقرارات المنبثقة عن الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية، ”من أجل إلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516، والتصدي لمحاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية“، على حد وصفهم.

ونفذ القضاة التونسيون يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في تونس العاصمة في إطار ”يوم الغضب“، حيث اعتبر القضاة المحتجون، أن المرسوم الرئاسي الذي تم بموجبه عزل 57 قاضيا لم يتبع المسارات التأديبية، وأعلنوا التصدي لما اعتبروه ”محاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية“.

ويشار إلى أن ثلاثة من القضاة المعزولين أعلنوا يوم الأربعاء الماضي دخولهم في ”إضراب عن الطعام“، في مقر جمعية القضاة التونسيين، مطالبين بإلغاء الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، كما دعوا السلطة التنفيذية للكف عن التدخل في الشأن القضائي.

والقضاة الثلاثة هم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، وفق ما أعلنته جمعية القضاة التونسيين.

وفي مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما رئاسيا بعزل 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها ”تغيير مسار قضايا“ و“تعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب“ وارتكاب ”فساد مالي وأخلاقي“، الأمر الذي تنفيه الهياكل القضائية.