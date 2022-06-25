وسط تصاعد الرفض.. على ماذا يراهن سعيد لإنجاح الاستفتاء على الدستور؟

بدأ العد التنازلي في تونس للكشف عن الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 تموز/يوليو المقبل، وسط تصاعد المعارضة للمسار الذي يسعى رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فرضه.

وبالتزامن مع ذلك، يتزايد الغموض حول الآليات التي يراهن عليها قيس سعيد لتمرير الدستور الجديد في الاستفتاء الذي يمثل اختبارا لشعبية رئيس الجمهورية بعد سنة من احتكاره لأغلب الصلاحيات.

وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ شعبيا وتاريخيا أنه يستعد لطرح دستور جديد للبلاد في حال فشل الاستفتاء على الدستور المرتقب إجراؤه في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وعلق رضا لاغة عضو المكتب السياسي لحركة الشعب بالقول، إن تونس ذاهبة نحو استحقاق مصيري في تاريخها السياسي، لكن النخب لم تلتقط بعد الإشارة التي تمت يوم 25 تموز/يوليو 2021.

وقال لاغة لـ ”إرم نيوز“: ”هناك عدة ظروف ستسمح بنجاح الاستفتاء المرتقب أهمها أن التونسيين اكتووا بالتموقعات السياسية التي حصلت تاريخيا. هذه هي الفرصة التاريخية لاسترداد دولة الشعب التي يكون فيها سيد القرار“.

وأضاف: ”الاستفتاء سيكون جماهيريا ولافتا وسيشارك فيه ما بين 3و4 مليون تونسي، وسيكون ضربة بداية لإعادة ضبط العلاقة التي تجمع الدولة بالشعب والدولة بالأحزاب والدولة بالجمعيات والدولة بالمنظمات“.

وتابع: ”المهم أن هناك إرادة وطنية من قبل رئيس الجمهورية للذهاب نحو دولة الشعب، وكل المؤشرات تثبت أن رصيد رئيس الجمهورية الشعبي ظل كما هو بل ربما زاد؛ نظرا لحجم الاستهداف الذي أضحى يتعرض له في محاولة لعرقلة هذا الاستحقاق، وهو ما يراهن عليه“.

وتعتبر أطراف سياسية ومحللون في تونس أن الرئيس قيس سعيد سيستفيد أولا وقبل كل شيء من ضعف وانقسام القوى السياسية المعارضة رغم تعدد الجبهات المناوئه للمسار الذي يقوده.

من جانبه، قال الناشط السياسي والقيادي السابق في حركة ”نداء تونس“ وسام السعيدي، إن الرئيس لا يراهن على قوة مشروعه أو عبقرية دستوره الجديد أو صياغته بل على حالة الحسم الشعبي في الفاعلين السياسيين في العشرية الأخيرة.

وأضاف السعيدي لـ ”إرم نيوز“: ”الرئيس قيس سعيد يدرك أن التونسيين رافضون للنخب السياسية ورهانه الأكبر على المزاج العام للتونسيين وليس على مشروعه، فباستثناء التسريبات من هنا وهناك لا أحد يعرف محتوى الدستور، لكن هناك حالة انحياز تام لهذا الدستور وهناك من يقوم بالدعاية له وهو لا يعرف مضامينه وتوجهاته“.

وتابع السعيدي: ”رغم كل ذلك أعتقد أن الظروف التي ستحيط بالاستفتاء سواء زمنيا أو ما يتعلق بالمناخ السياسي وفي ظل هذه الصائفة وحالة التشكيك العامة في هذا المسار ربما تدفع إلى عدم المشاركة بقوة في هذا الاستفتاء. لا أعتقد ستكون هناك مشاركة كبيرة“.

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري عبدالرزاق المختار: ”الأمر يعتمد على جملة عناصر من بينها موعد الاستفتاء والوضع الاقتصادي الذي قد يكون محددا، إذ لو قدم صندوق النقد الدولي تمويلا جديدا، فإن ذلك سيشكل جرعة للرئيس وهو مرجح في الأيام القادمة خاصة بعد تخلي المانحين الدوليين عن موافقة الاتحاد لتقديم التمويل“.

وأضاف المختار لـ ”إرم نيوز“: ”نسبة المشاركة تبدو مهددة إذا ما تفاقمت الاحتجاجات السياسية وترافقت بحزمة من الإجراءات الاجتماعية الموجعة“.

وقال المختار: ”مهما كان، رئيس الجمهورية يراهن على بقاء المعارضة كما هي، المعارضة موجودة لكنها لم تلتق على جبهة واحدة وأهداف واحدة وقيادة واحدة؛ لذلك هو يتقدم ويفرض الأمر الواقع معتمدا على خطاب شعبوي“.