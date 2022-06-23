ليبيا.. المجلس الرئاسي يطرح "الرؤية الاستراتيجية" لمشروع المصالحة

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الخميس، عن ”الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية“، خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي، تتناول الرؤية عدة محاور منها ”جذور الصراع“، إضافة إلى عناوين تتعلق بالهوية الوطنية، ونظام الحكم، واللامركزية، والعدالة الانتقالية وغيرها.

وتطرح الرؤية الاستراتيجية التي اشتغل على إعدادها المجلس الرئاسي منذ أشهر، 5 مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة، تتلخص في معالجة جذور الصراع، وتحقيق سيادة القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة، وإعطاء الأولوية للصالح العام، ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد.

وأكد المجلس الرئاسي أن ”ليبيا اليوم أحوج ما تكون إلى مصالحة وطنية تسهم في بناء دولة تنعم بالأمن والاستقرار، وينعم أهلها بعيش كريم، وتقوم فيها العلاقات بين المواطنين، وبينهم وبين مؤسسات الدولة، على أساس من الثقة والاحترام“.

وأضاف أن ”التجارب الدولية تشهد على أن نجاح مساعي المصالحة الوطنية يتوقف على حسم خلافات حول قضايا مفصلية تشكّل في مجموعها حزمة أزمات: أزمة هوية، أزمة شرعية، أزمة تغلغل، أزمة توزيع، وأزمة مشاركة، فيما تبيّن الدراسات التي أجراها القائمون على ”مقترح المصالحة الوطنية“ أن ليبيا تواجه جميع هذه الأزمات دفعة واحدة وبشكل متزامن“.

وأشار بيان المجلس إلى أن ”هناك عوائق وتحديات كثيرة تواجه المصالحة الوطنية، كالأوضاع الأمنية، والثقافة الريعية، وثقافة المحاصصة، وسطوة القبيلة، وحداثة التجربة الديمقراطية، وضعف أداء المؤسسات الانتقالية، وضعف المجتمع المدني، والتطرف الديني الذي يتوسّل العنف، والبيئة القانونية غير السوية، والتدخل الخارجي، ونفوذ المستفيدين من الأوضاع الراهنة، وتأثير الولاءات دون الوطنية والعابرة للوطن“.

لكنه أشار إلى أن ”هناك فرصا يسهم اغتنامها في تحقيق المصالحة الوطنية، كالإرث التاريخي، والدعم المجتمعي، والتجانس الاجتماعي، والوعي بالحاجة إلى دستور توافقي“.

وأكد المجلس، أن ”المصالحة الوطنية مشروع يستجيب لصراعات دامية نجمت عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وشروخ عميقة في النسيج الاجتماعي، وأزمات في علاقات المجتمع مع الدولة وسلطاتها، وهي مشروع شامل لإقامة علاقات متعددة الأبعاد والمستويات“.

وبحسب الوثيقة التي طرحها المجلس الرئاسي، فإنّ المصالحة الوطنية لا تتحقق كاملة ولا تستدام إلا بحسم جملة من القضايا والشواغل، وهي شاغل الهوية الوطنية، وشاغل الحكم الوطني، وشاغل اللامركزية، وشاغل العدالة الانتقالية، وشاغل الأمن الوطني.

وكان المجلس الرئاسي في ليبيا قد وضع ملف المصالحة الوطنية كإحدى الأولويات التي يشتغل عليها منذ تنصيبه بناء على الاتفاق السياسي المنبثق عن حوار جنيف.