باشاغا: نؤيد إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا

أعلن رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا يوم الأربعاء أن حكومته تؤيد إخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، وفقا لتوصية لجنة تشكلت لدعم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد صراع دار في الفترة بين عامي 2014 و2020.

وفي مقابلة مع ”رويترز“ في لندن، حيث يحاول حشد الدعم لتولي حكومته مقاليد الأمور في طرابلس، قال باشاغا إنه يؤيد بشدة لجنة 5+5 التي اتفقت على وجوب إبعاد المقاتلين الأجانب.

وأضاف باشاغا (59 عاما) أن حكومته بدأت عملها في مدينة سرت بشرق البلاد على الرغم من رفض عبد الحميد الدبيبة، الذي عُين العام الماضي رئيسا للوزراء عبر عملية دعمتها الأمم المتحدة، للخطوة ما أدى لأزمة سياسية.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بتولي باشاغا السلطة في العاصمة، ما أوقف جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية.

ولدى سؤاله عن وجود مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة في ليبيا، قال باشاغا إن المجموعة موجودة في ليبيا لكنه يساند لجنة 5+5 المعنية بوقف إطلاق النار، والتي تضم خمسة ضباط من طرفي صراع 2014-2020، والتي تقول إن على كل القوات الأجنبية مغادرة البلاد.

وقال عبر مترجم إنه يساند هو وحكومته هذا النهج بقوة، مضيفا أنه ليست له صلات بموسكو وإنه سيعمل من خلال لجنة 5+5.

وسُلط الضوء على دور مجموعة فاغنر في أفريقيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، وسط مخاوف من أنها قد تزعزع استقرار المنطقة أكثر.