هذا ما دار بين قيس سعيد والسفير السعودي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن ”تونس مسلمة وشعبها مسلم والحمد الله على نعمة الإسلام“

وأشاد الرئيس التونسي بجهود المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برعاية الحجيج.

حديث الرئيس التونسي جاء خلال لقائه السفير السعودي الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر في تونس، أثناء زيارته إلى مطار قرطاج لتوديع مواطنيه المتوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.



من جانبه، قال السفير السعودي إن توجيهات الرئيس سعيد تأتي بالتناسق مع الجهود السعودية لرعاية الحجيج.

وأشاد السفير بدعم الرئيس التونسي لعروبة وإسلام تونس، والرعاية التي يوليها الرئيس لكافة أبناء الشعب التونسي.

ووجه الرئيس التونسي جميع المسؤولين التونسيين بتسهيل وتوفير كافة الإجراءات والتيسير على الحجاج؛ بهدف إنجاح موسم الحج.

وخلال زيارته إلى المطار، أعلن الرئيس التونسي عن قرار حسم الجدل حول ما أثير أخيرًا بشأن إلغاء الإشارة إلى الإسلام من الدستور الجديد، الذي تسلم مسودته يوم أمس.

وقال قيس سعيد، في تصريحات له، إنه لن يتم التنصيص على ”دولة دينها الإسلام“ في الدستور الجديد، بل سيتم الحديث عن ”أمة دينها الإسلام“.

جاء ذلك ردا على تصريحات لمنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور ”الجمهورية الجديدة“ في تونس الصادق بلعيد، الذي قال في وقت سابق إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور ”لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة“.