تونس.. رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تمثل أمام القضاء

مثلت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية على خلفية شكوى قضائية كانت قد رفعتها ضدها قيادية في حركة النهضة الإسلامية.

وتجمع أنصار الحزب الدستوري الحر اليوم أمام ”دار المحامي“ بتونس العاصمة قبل لحظات من دخول عبير موسي (وهي أيضًا محامية) إلى مكتب قاضي التحقيق، وفق مقاطع فيديو تداولتها وسائل الإعلام المحلية.

وكانت عبير موسي أعلنت أمس الإثنين، خلال حضورها برنامجًا إذاعيًا بإذاعة ”شمس“ المحلية إنها ستُحال الثلاثاء على التحقيق.

وقالت موسي: ”تم تسليمي الاستدعاء من طرف فرقة من الشرطة العدلية التي وجدتها تنتظرني أمام منزلي في ظل عدم إطلاع فرع المحامين على الملف“، موضحة أنها ستمثل أمام قاضي التحقيق بناء على شكوى رفعتها ضدها المساعدة الشخصية لنور الدين البحيري القيادي في حركة ”النهضة“.

وأشارت موسي إلى أنها كانت قد التقطت فيديو لهذه القيادية في الحركة، وهي بمقر اتحاد علماء المسلمين، فرع تونس، الذي يطالب الحزب الدستوري الحر بحله.

وأكدت موسي أن هذه المرأة كانت قد حضرت بمقر البرلمان دون صفة، واسمها غير مدرج بقائمة المساعدين البرلمانيين، إضافة إلى أنها سافرت بتمويل من مجلس نواب الشعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونفذ أنصار الحزب الدستوري الحر اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر اتحاد علماء المسلمين، فرع تونس، مرارًا للمطالبة بغلقه وطرد المنتسبين إليه بتهمة ترويج خطاب تكفيري متشدد يتعارض مع طبيعة الدولة المدنية في تونس.