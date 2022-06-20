ليبيا.. سيناريوهات محتملة بعد فشل محادثات القاهرة

قال محللون وسياسيون إن فشل جولة المباحثات بين وفدي مجلسي النواب والدولة الليبييْن في القاهرة يعمق حالة الغموض، التي ترافق المسارين الدستوري والانتخابي في البلاد.

وأقرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز بفشل المحادثات، التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، بين وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات العامة، ما يطرح علامات استفهام حول السيناريوهات القادمة.

وحذرت أطراف ليبية من تفجر العنف مجددا في البلاد بسبب هذا المأزق، غير أن محللين وسياسيين استبعدوا هذا السيناريو وحمّلوا المسؤولية للمجتمع الدولي.

”سيناريوهات ”

وقال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية خالد الترجمان إن ”البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي تسعى لإبقاء الأمر على ما هو عليه، بمعنى عدم السماح بأي اشتباكات مسلحة خلال الفترة القادمة“.

وأوضح الترجمان، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن من السيناريوهات المطروحة أن ”يُطلب من مجلسيْ النواب والأعلى للدولة إعادة الحوار بشكل آخر“.

واعتبر أنه ”من المستبعد تماما جعل الاختناق يصل مرحلة التأزم والصراع المسلح، وهذا ما تحاول الدول المتدخلة الحفاظ عليه“.

وأشار إلى ”فرضية أخرى وهي عدم التركيز على الحل السياسي والذهاب إلى مسألة إعادة تأهيل الجماعات المسلحة، والعمل على طرح مشاريع لدمجها في الأجهزة الأمنية أو العسكرية“.

وحذر الناشط السياسي الليبي من أن ”الفشل شبه حتمي؛ لأنّ هناك تباينا كبيرا في وجهات النظر خاصة في مسألة الانتخابات الرئاسية“.

وعلل ذلك بأن ”الجماعات الإسلامية والمتطرفة تريد الذهاب في انتخابات برلمانية فقط حتى يسهل عليها إعادة تدوير المشهد السياسي في البلاد“.

”استبعاد الحرب“

وذهب رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية، محمد المصباحي، في هذا الاتجاه.

واستبعد المصباحي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، تفجر الأوضاع مجددا، رغم تعثر المحادثات الدستورية واستمرار النزاع بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا.

وقال إن ”الليبيين لا يريدون الحرب، وإذا ما انزلقت الأمور إلى عودة الحرب فسيكون ذلك بقرار دولي بينما يدفع الليبيون الثمن“.

وأكد المصباحي أن ”كل عمل بعيد عن إجماع الليبيين مصيره الفشل“.

وأقر بأن الليبيين ”أمام معضلة حقيقية“ وهي ”تدخل البعثة السافر“ في شأن بلادهم بما لا يضمن إرادتهم.

وتابع: ”أخطأت البعثة في اختيار أعضاء ملتقى الحوار الـ 75، ثم أخطأت في وعدها بإخراج المرتزقة، ثم أخطأت بقطع وعد بإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي“.

”الخلافات العميقة“

بدوره، قال الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ إن محادثات القاهرة انهارت لأنه لم يكن هناك أي نجاح في كسر جليد الخلافات العميقة.

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”في إطار السيناريوهات المحتملة قد يكون هناك مسار أممي جديد شبيه بمسار ملتقى الحوار السياسي لكن ليس بنفس النسق“.

وتابع: ”سيكون هناك مسار بعيد عن مجلسي النواب والدولة، وأعتقد أنه إذا كان المجتمع الدولي جادا في مسألة الانتخابات سيتجاوز تماما المجلسين؛ لأن استمرار التعويل عليهما هو مجرد مضيعة للوقت“.

وكانت فعاليات سياسية واجتماعية ليبية قد دعت قبل انطلاق اجتماعات القاهرة الأخيرة إلى العودة إلى دستور 1951، وإلى الفيدرالية، كحل للأزمة الراهنة، لكن محللين استبعدوا ذلك.

واعتبر محفوظ أن هذه الدعوات ليست جديدة، لكن ليس لها فرص نجاح نظرا للظروف الإقليمية والمحلية.

وأوضح أن ”هذه الدعوات لا تمثل حلا منطقيا باعتبار أن دستور الاستقلال لم تعد له القدرة على إدارة دولة في عام 2022، فبعض الظروف التي كانت قائمة في 1951 تختلف عن الواقع اليوم، وبالتالي هو لا يمثل حلا واقعيا للأزمة“.