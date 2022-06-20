إطلاق نار في معسكر ليبي أثناء وجود رئيس أركان حكومة الدبيبة

اندلعت مشاجرة، يوم الاثنين، تطورت إلى تبادل إطلاق النار في معسكر بالعاصمة الليبية طرابلس، أثناء وجود رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الفريق أول محمد الحداد.

وأكدت صحيفة ”الساعة 24“ الليبية سماع دوي إطلاق نار بالقرب من معسكر الصواريخ في ضاحية تاجوراء (18 كم شرقي وسط العاصمة طرابلس) خلال اجتماع كان يعقده رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد مع عدد من القيادات العسكرية، ما أدى إلى فرار عدد من الضباط.

بدوره، قال الناشط السياسي من منطقة تاجوراء محمد المهندس لـ“إرم نيوز“ إن إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد الجنود الذي نقل إلى المستشفى، وحالته متوسطة.

وأضاف أنه ”بحسب المعلومات المتوفرة، فإنه بعد انتهاء الاجتماع غادر الحداد المعسكر الذي تسيطر عليه ميليشيا البقرة والضمان المحليتان، وحينما همّ العسكريون بالمغادرة نشبت ملاسنة كلامية بين الضباط وأفراد بوابة المعسكر تطورت إلى مشاجرة وإطلاق نار“.

وقالت حسابات على مواقع التواصل إن الفوضى وإطلاق النار جرت في أعقاب انتهاء الاجتماع الذي ترأسه الحداد، والذي دعا إلى توحيد المؤسسة العسكرية.