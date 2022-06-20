اتحاد الشغل التونسي يرفض الانخراط في مشاورات ضد الاستفتاء

رفض اتحاد الشغل التونسي، اليوم الإثنين، المشاركة في أي محادثات أو مشاورات مع أحزاب سياسية لتشكيل جبهة واسعة تهدف لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.

ومن المنتظر، إجراء استفتاء على الدستور التونسي، في 25 من تموز/ يوليو المقبل.

وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، بعد دعوات بتحرك الاتحاد ضمن تكتل ضد الاستفتاء: ”رجاءً من الأحزاب السياسية، الاتحاد ليس حزبا سياسيا“.

جاء ذلك، تعليقا من الطبوبي، على تصريحات الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي حول وجود لقاءات ومحادثات مع الاتحاد في اتجاه تحركات مشتركة من أجل إسقاط منظومة الاستفتاء.

وأكد الطبوبي، خلال مشاركته في اجتماع حول ”سياسات التقشف في القطاع العام والحوار الاجتماعي“، أن ”هياكل الاتحاد تتخذ قراراتها بصفة مستقلة عن كل الأطراف السياسية“.

وأضاف: ”طريقنا واحتجاجنا والتصويت بنعم أم لا على الاستفتاء قرار سيتم اتخاذه من مؤسسات المنظمة النقابية بكل استقلالية عن الأحزاب السياسية والحكومات“.

وكان أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي تحدث الأحد عن لقاءات ومحادثات أجرتها قيادات تنسيقية الأحزاب مع ما يسمى بـ ”الجبهة المدنية“ التي تضم الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الجمعيات للتباحث حول سبل الالتقاء وتنسيق العمل، في اتجاه تحركات مشتركة من أجل إسقاط منظومة الاستفتاء، وفق قوله.

وكانت أطراف في المعارضة التونسية ذكرت في وقت سابق أمس أنها فتحت قنوات الاتصال مع قوى مدنية من بينها اتحاد الشغل التونسي من أجل تشكيل جبهة واسعة مناهضة لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيد ومشروعه.

وقالت مصادر سياسية لـ ”إرم نيوز“، إنّ الأطراف السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد تسعى إلى استثمار حالة ”القطيعة“ التي تطبع علاقة الرئاسة التونسية باتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية، من أجل استمالة الاتحاد وإشراكه في جبهة سياسية مدنية واسعة معارضة لمشروع سعيد.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أنّ اتحاد الشغل أظهر من خلال تنفيذ الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، الخميس الماضي، قدرة على التعبئة، وأظهر أنصاره انضباطا يمكن استثماره لإنجاح أيّ تحرك ميداني مناهض لتوجهات الرئيس التونسي وسياساته العامة المتبعة منذ 25 تموز/ يوليو من العام الماضي.

ويضم اتحاد الشغل التونسي نحو 750 ألف منخرط في مختلف القطاعات.