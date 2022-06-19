وزيرة الداخلية الإسرائيلية تبدأ الإثنين أول زيارة رسمية للمغرب

تبدأ وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييليت شاكيد، يوم غد الإثنين أول زيارة رسمية لها إلى المغرب، حيث تستمر 4 أيام، وستلتقي خلالها بعدد من المسؤولين المغاربة.

ووفقا لمكتب وزير الداخلية الإسرائيلية فإن ”شاكيد ستلتقي مع مسؤولين مغاربة، بينهم وزراء الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد“.

وتوقع المكتب أن ”تتوصل شاكيد خلال الزيارة إلى اتفاقيات لاستجلاب عاملين مغاربة في فرعي البناء والتمريض“، مبينا أن ”الحكومة تقف على جميع الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا (مع المغرب)، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية“.

وأعلنت شاكيد في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية تجري اتصالات مع المغرب من أجل جلب عاملين في مجال رعاية المسنين، حيث قالت حينها، وخلال اجتماع للجنة شؤون العمال الأجانب في الكنيست جرى خلال البحث في النقص بالعاملين في هذا المجال، ”إننا نعمل من أجل تجنيد عاملين جدد واتفاقيات ثنائية جديدة. وأتطلع إلى فتح أبواب المغرب في هذا الخصوص“.

كما نقلت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ عن مقربين من الوزيرة، قولهم ”نحن متأكدون من أن التعاون مع المغاربة سيساعد بتعزيز سوق البناء في إسرائيل، وأيضا سيسهم بدعم المسنين في إسرائيل“.

وعبر رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، دافيد غوفرين، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه يتوقع لقاء الوزيرة ببعض كبار المسؤولين في المملكة، لمناقشة التعاون بين البلدين في ”مجالات ذات اهتمام ومصالح مشتركة“.

وشهدت العلاقات بين المغرب وإسرائيل، تطورا ملحوظا منذ إعلان إستئناف علاقات دبلوماسية كاملة في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وتردد على المملكة عدد من الوزراء الإسرائيليين، كان أولهم وزير الخارجية يائيير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعدهما وزيرة الاقتصاد ووزيرة التعليم العالي ووزيرة السياحة.

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت وسائل إعلام عبرية، أن المملكة المغربية ستعمل على رفع تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، وافتتاح سفارة لها في الدولة العبرية قريبا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) إن ”المغرب سيعلن عن افتتاح سفارته في إسرائيل خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، المقررة لتل أبيب قريبا“.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن ”نظيره المغربي ناصر بوريطة سيزور إسرائيل خلال شهر أو شهرين؛ من أجل فتح سفارة مغربية في إسرائيل“، وفق ما أورده موقع ”واللا“ العبري.