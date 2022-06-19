بينها اتحاد الشغل..المعارضة التونسية تسعى لتشكيل ائتلاف ضد "مشروع سعيد"

فتحت المعارضة التونسية قنوات الاتصال مع قوى مدنية من بينها اتحاد الشغل التونسي من أجل تشكيل ”ائتلاف“ جبهة واسعة ضد توجهات الرئيس التونسي قيس سعيد ومشروعه.

وقالت مصادر سياسية لـ ”إرم نيوز“ إنّ الأطراف السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد تسعى إلى استثمار حالة ”القطيعة“ التي تطبع علاقة الرئاسة التونسية باتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية، من أجل استمالة الاتحاد وإشراكه في جبهة سياسية مدنية واسعة معارضة لمشروع سعيد.

وأضافت المصادر أنّ اتحاد الشغل أظهر من خلال تنفيذ الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية الخميس الماضي قدرة على التعبئة وأظهر أنصاره انضباطا يمكن استثماره لإنجاح أيّ تحرك ميداني مناهض لتوجهات الرئيس التونسي وسياساته العامة المتبعة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

ويضم اتحاد الشغل التونسي نحو 750 ألف منخرط في مختلف القطاعات، ولم يعلّق اتحاد الشغل حتى الآن على التصريحات التي تتحدّث عن مشاركته في تشكيل جبهة واسعة مناهضة لسعيد.

في السياق، تحدّث أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الأحد عن لقاءات ومحادثات أجرتها قيادات تنسيقية الأحزاب مع ما يسمى بـ ”الجبهة المدنية“ التي تضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الجمعيات للتباحث حول سبل الالتقاء وتنسيق العمل، في اتجاه تحركات مشتركة من أجل إسقاط منظومة الاستفتاء، وفق قوله.

ويأتي هذا التوجّه بينما وصلت العلاقة بين اتحاد الشغل التونسي ورئاسة الجمهورية نقطة اللاعودة مع رفض الاتحاد المشاركة في حوار يعتبره شكليا وصوريا، وانقطاع كل سبل التواصل والتفاوض مع الحكومة.

وفي السياق ذاته تتحرك القوى المعارضة نحو إبطال الاستفتاء المرتقب يوم 25 يوليو/ تموز المقبل وتذهب إلى حدّ المطالبة بإطاحة الحكومة الحالية وإعداد ظروف ملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفي هذا السياق دعا أمين عام حزب العمال التونسي (يسار) حمة الهمامي اليوم الأحد إلى تشكيل ما أسماها حكومة بديلة ومؤقتة لتهيئة انتخابات نزيهة مجددا التحذير من المسار السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قال إنه ”يؤدي إلى عودة الدكتاتورية والاستبداد“.

وخلال مشاركته في مسيرة تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية المنظمة بمحافظة نابل شمال البلاد، أكد الهمامي رفضه الاستفتاء معتبرا أنه ”استفتاء مزوّر هدفه تمرير المشروع الدكتاتوري لرئيس الجمهورية“.

وأكد الهمامي في تصريحات لإذاعة ”جوهرة“ المحلية ”ضرورة إسقاط المسار الذي يقوده سعيد“ معتبرا أن ”نتائج الاستفتاء معلومة مسبقا” وعلى الشعب أن يستيقظ سريعا من الخطر الذي يحملنا إليه رئيس الجمهورية“ بحسب تعبيره.