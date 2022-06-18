قيادي داعشي يسلم نفسه للسلطات الليبية في بني وليد

سلم قيادي ليبي بارز في تنظيم داعش نفسه، اليوم السبت، للسلطات الأمنية، وتحديدا لقوة عسكرية تتبع حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها.

وقالت قنوات ومصادر إعلامية محلية إن القيادي الداعشي مصطفى بن دلة سلم نفسه في مدينة بني وليد، ”84 كم جنوب شرق طرابلس“، لعناصر من اللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة لحكومة الوحدة.

ونقلت عن مصادر من اللواء 444 قتال، أن بن دلة سلم نفسه طواعية، بعد توجه القوة للقبض عليه.

وبن دلة، واسمه الكامل مصطفى عبد الحميد بن دلة، تواجد في مدينة سرت أثناء حرب البنيان المرصوص في 2018، وبعد سيطرة قوات حكومة الوفاق السابقة عليها وطرد التنظيم منها بدعم أمريكي تمكن من الفرار، وهو مطلوب من أيامها.

وعقب هزيمة سرت توجهت معظم فلول التنظيم إلى مدينة بني وليد وجنوب ليبيا، وحاول التنظيم إعادة بناء نفسه واتخذ من الجنوب الليبي معقلًا جديدًا له.

وسبق أن شنت القيادة المركزية الأمريكية في شمال أفريقيا “ أفريكوم“ عدة هجمات لاستهداف بن دلة وعناصر أخرى.

سرايا الصحراء

وينتمي بن دلة إلى تشكيل إرهابي يسمى سرايا الصحراء.

وسرايا الصحراء هي مجموعات تعمل وفق نظريات حرب العصابات، ولا تتخذ مقرات ثابتة لها في المدن الليبية، ويتركز وجودها في المناطق الصحراوية النائية، خاصة المناطق الجبلية الوعرة في جنوب ليبيا.

وانضم مقاتلون إلى السرايا عقب الهزيمة في سرت، وأعلن داعش عن تنفيذ 12 هجومًا ضد المنشآت النفطية في البلاد، وهاجم مقر قيادة منطقة سبها العسكرية، واستولى مؤقتًا على بلدة غدوة والفقهاء الليبية، وأعدم بعض العناصر المتعاونة مع الحكومة والجيش الوطني الليبي.

ووفق موقع ”بوابة الحركات الإسلامية“، فإن سرايا الصحراء تنقسم قسمين، سرايا الصحراء الشرقية وأبرز قياداتها طارق الليبي ”مبارك الخازمي“، ومعاونه الذي كان لا يزال موجوداً في مدينة بني وليد ”مصطفى بن دلة“، ويعد أبرز المسؤولين عن التهريب في التنظيم الإرهابي، ويعتبر ذراع مبارك الخازمي اليمنى وسائقه وكنز معلوماته.

أما المجموعة الثانية فهي سرايا الصحراء في المنطقة الغربية، وأشرف عليها محمود مسعود البرعصي، المعروف أيضًا بلقب“جودة“، و“مصعب الفاروق“، ومن المتوقع أن خلفه في قيادة سرايا الصحراء الغربية -حال تأكد مقتله- أبوعبد الله الدرناوي، أو أبو الزبير التونسي اللذان قادا 2 من أكبر السرايا الداعشية في الصحراء الغربية الليبية في وقت سابق.

وتعتمد سرايا الصحراء حاليًا على ما يُسمى بتكتيكات الحرب الاستنزافية، التي دعا زعيم تنظيم داعش السابق ”أبو بكر البغدادي“ لاتباعها في مقطع مرئي بثته مؤسسة الفرقان أواخر نيسان/ أبريل 2019.