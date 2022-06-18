المغرب يلعب ورقة "القبائل" في مواجهة الجزائر

بات لافتاً في الآونة الأخيرة لجوء المغرب إلى ورقة منطقة ”القبائل“ الجزائرية لمواجهة الجارة الشرقية والضغط عليها داخل أروقة الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه المغرب رسميا دعمه لانفصال منطقة ”القبائل“، يحرص عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، كلما أثار نظيره الجزائري قضية الصحراء الغربية أو تقرير مصير ”الشعب الصحراوي“ على الرد بالمثل، حيث يطرح قضية تقرير مصير ”شعب القبائل“ المثيرة للجدل.

حرب تصريحات

آخر فصول هذا الصراع، تحول الاجتماع السنوي للجنة الـ24 (لجنة تصفية الاستعمار) في الأمم المتحدة، والذي عُقد الاثنين، إلى حلبة بين المغرب والجزائر.

وقال الدبلوماسي المغربي عمر هلال حينها، مخاطبا ممثّل الجزائر لدى الأمم المتحدة نادر العرباوي: ”تطالبون بتقرير المصير وإنهاء الاستعمار عن الصحراء، وتتناسون إنهاء استعمار القبايل التي توجد تحت الاحتلال الجزائري منذ أن أصبحت الجزائر دولة“.

وخاطب المتحدث الدبلوماسي الجزائري قائلا إن ”القبايل سجن بسماء مفتوحة فأنتم تحرمون سكانها من أبسط حقوقهم الأساسية“. على حد تعبيره.

ويثير هذا الأسلوب الجديد حنق الجزائر، حيث تصفه بـ“الانحراف الخطير“، معتبرة أن محتوى هذا الخطاب يكرس ”دعما ظاهرا وصريحا“ للمغرب لما تزعم بأنه ”حق تقرير المصير للشعب القبائلي“.

ويرى مراقبون مغاربة أن بلادهم باتت تعتمد نفس الأسلوب المُتّبع من طرف الجارة الشرقية الجزائر أي لعبة ورقة ”الانفصال“، وذلك بعد استنفاد جل المحاولات لرأب الصدع وطي صفحة الماضي.

وتأسست ”حركة استقلال منطقة القبائل“ المعارضة، عام 2001 على يد فرحات مهنى، للمطالبة بالحكم الذاتي في منطقة القبائل التي غالبية سكانها من الأمازيغ، وتتخذ من باريس مقرا لها، وهي حركة غير مرخصة في الجزائر وصنفتها الحكومة الجزائرية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

دعم مغربي ضمن حدود

ورأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون عبدالرحمن مكاوي، أن الخطاب الجديد الذي بات يعتمده المغرب داخل أروقة الأمم المتحدة في مواجهة الجزائر تريد الرباط من خلاله أن توصل رسالة إلى قصر المرادية مفادها أن من ”بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة“.

وأضاف مكاوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن إثارة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لقضية تقرير مصير ما يسمى بـ“شعب القبائل“ خلال الاجتماعات الأخيرة له دلالات عديدة، مشيراً إلى أن هذه القضية المثيرة للجدل تثار فقط على مستوى الأمم المتحدة وفي ملتقيات خاصة بالمنتظم الدولي.

واستطرد الخبير المختص في العلاقات الدولية والشؤون العسكرية، أن الجزائر ”لا تفتأ تطالب، في كل مناسبة، بما تزعم أنه تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء“، مبيناً أنه على هذا الأساس تدعم الجزائر مليشيات جبهة ”البوليساريو“ بالمال والأسلحة بالإضافة إلى الدعم السياسي والدبلوماسي.

ورأى أن المغرب ظل يتجنب لعقود الخوض في قضية ”القبائل“ بدافع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجارة الشرقية، لكن الجزائر ظلت تعادي الوحدة الترابية للمملكة لأزيد من 4 عقود، والآن جاء دور الدبلوماسية المغربية لتمارس الضغط على الجزائر، ولكن الواضح في هذه الخطوة أن الرباط لا تدعم القبائل لا بالمال ولا بالأسلحة. على حد تعبيره.

واعتبر المتحدث أن فرنسا تمنح قضية القبائل وضعا قانونيا متقدما حيث تستضيف فرحات مهنى، زعيم ”الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل“ (الماك)، متسائلا: ”لماذا لا تشن الجزائر حرب تصريحات ضد قصر الإليزيه؟“.

وقال مكاوي: ”المغرب سكت لعقود عن هذا الوضع، ولم يساند أي جهة وظل محايداً رغم الاتهامات التي كانت تصدر من حين لآخر“، مبيناً أن بلاده ”لا تعترف بالقبائل كجمهورية وإنما تثير هذه القضية عندما تهاجم الجزائر الوحدة الترابية للمغرب“.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن القبائل وحدة متجانسة تضم أزيد من 9 ملايين نسمة ولها اعترافات مباشرة وغير مياشرة.

قرصة أذن

من جهته، قال عبدالفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن المغرب لا يمكن أن يُغيّر عقيدته السياسية تجاه مسألة ”الانفصال“، فالرباط تحمي سيادة الدول وتدافع عنها، مؤكداً أن الاعتماد على إثارة قضية ”القبائل“ تأتي لعدة اعتبارات.

وأضاف الفاتحي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن إثارة السفير المغربي بالأمم المتحدة لقضية ”القبائل“ لا يأتي من منطلق الدفاع عنها وإنما بدافع إثارة الانتباه لتدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للمملكة. على حد تعبيره.

واعتبر الخبير المغربي المختص في قضايا الساحل والصحراء، أن بلاده ”لن تتجاوز في دعم القبائل إقناع المجتمع الدولي بهذه الخطوة، ولكن هي ورقة للمقارنة“.

وفي هذا السياق، أوضح أن الجزائر ”تسعى إلى تطبيق حق تقرير المصير بالصحراء وتسخر لذلك إمكانات كبيرة لدعم ”البوليسريو“، وفي نفس الوقت تنسى أن هناك سكان القبائل على أرضها يطالبون أيضاً بتقرير المصير“.

وشدد الفاتحي على أنه ”لن يتحول الموقف المغربي إلى موقف سياسي يدعو لقيام جمهورية القبائل، وإنما هي قرصة مغربية في أذن الجزائر كي تستوعب خطورة مواقفها تجاه المملكة والوحدة الترابية“.

وجدد المتحدث التأكيد على أن المغرب ”لم يطرح في السابق هذا الملف الحارق التزاما منه بالدفاع عن السيادة الوطنية للدول العربية، لكن الجزائر تمادت بشكل خطير“. على حد تعبيره.

واستطرد الفاتحي ”تقرير مصير القبائل أمر مطروح في هذه المنطقة المعروفة بتاريخها النضالي، والمغرب لا يُزايد سياسيا“.

والعلاقات بين المغرب والجزائر متوترة منذ عقود لأسباب أهمها قضية الصحراء الغربية والحدود المغلقة بين البلدين منذُ عام 1994، وتدهورت العلاقات المغربية الجزائرية بشكل كبير عندما أعلنت الجزائر في شهر أغسطس/آب من عام 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب ”أعمال عدائية“ ضدها، وأعربت المملكة حينها عن أسفها للقرار الجزائري، ورفضت ”مبرراته الزائفة“.

كما اتهمت الرئاسة الجزائرية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل 3 من مواطنيها في الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“، لكن المغرب التزم الصمت إزاء الموضوع.

وتدعم الجزائر جبهة ”البوليساريو“ التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، التي يراها المغرب جزءا من أراضيه.

وكان النزاع حول الصحراء الغربية قد بدأ في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي أواخر 2020، قالت ”البوليساريو“، التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“، إنها ”استأنفت الكفاح المسلح“.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.