فشل عقد اللقاء بين عقيلة صالح والمشري في القاهرة

أكدت تقارير محلية، فشل عقد اللقاء الذي كان سيجمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة الجمعة، بسبب رفض المشري بنود اللقاء.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عقيلة صالح غادر القاهرة متجها إلى مدينة القبة، بعد فشل عقد اللقاء الذي دعت إليه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز.

ونقلت صحيفة الساعة 24عن مصدر مسؤول أن عقيلة صالح رفض مقابلة خالد المشري وغادر القاهرة باتجاه القبة، دون إيراد تفاصيل إضافية.

ووفقاً لقناة ليبيا الأحرار، فإن اللقاء فشل نظراً لإصرار عقيلة صالح على إدخال الحكومة والمناصب السيادية ضمن بنود عملية التفاوض، ورفض المشري ذلك.

وأشارت إلى أن المشري قبل دعوة سيتفاني وليامز للحوار في القاهرة شرط اقتصاره على المسار الدستوري والاتفاق على موعد الانتخابات.

وكانت ويليامز وجهت دعوة يوم 22 من الشهر الجاري إلى المشري لحضور أعمال اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة و“ للتشاور في حضور رئيس مجلس النواب بهدف إتمام أعمال اللجنة المشتركة.

يشار إلى أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة أعلنوا قبل أسبوع استمرارهم في مقاطعة الجلسات التي يعقدها المجلس، مطالبين المشري بـ“إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس“.

وطالب أعضاء المجلس الداعمون للتوافق الوطني، رئاسة المجلس، بدعم لجنة المسار الدستوري، آملين بذل المزيد من الجهود لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة مجلس النواب في جولة الحوارات التي كان من المزمع عقدها في مصر.

وأعلنوا في بيان صدر في 15 يونيو/حزيران الجاري انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية بنهاية المدة القانونية لاتفاق جنيف، داعين الحكومة المنتهية ولايتها لتسليم السلطة ”بمبدأ التداول السلمي للسلطة“‏ إلى حكومة باشاغا.

ورحب أعضاء مجلس الدولة بقرار مجلس النواب باعتماد ميزانية حكومة باشاغا ، مؤكدين ”استمرارهم في دعم اجتماعات القاهرة، وحث المجتمعين على تغليب مصلحة الوطن، والخروج به من النزاع إلى الوفاق السياسي“، وفق نص البيان.