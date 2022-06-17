تونس.. الأمن يوقف الإعلامي لطفي الحيدوري

أوقفت الأجهزة الأمنية التونسية، يوم الجمعة، الإعلامي ورئيس تحرير موقع ”الشاهد“ الإخباري لطفي الحيدوري.

جاء ذلك، وفق ما أعلنه النائب السابق عن حركة ”النهضة“ الإسلامية سمير ديلو، عبر صفحته الشخصية على ”فسبوك“، دون أن يكشف عن الأسباب وراء ذلك.

وقد سبق للحيدوري، أن شغل خطة المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية خلال الحكومة التي قادتها حركة ”النهضة“ من أواخر العام 2011 إلى 2013.

ويأتي توقيفه كذلك، بعد أيام من توقيف الإعلامي صالح عطية، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه.

وكان القضاء العسكري التونسي، قد أصدر الإثنين الماضي، حكما بسجن الإعلامي صالح عطية؛ على خلفية تصريح تلفزيوني تحدث فيه عن ”أمر رئاسي“ بإغلاق مقار اتحاد الشغل، قبل الإضراب العام الذي نفذ أمس الخميس.

وأكد البرلماني السابق والمحامي سمير ديلو، أن قاضي التحقيق العسكري في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس، أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصحفي صالح عطية.

وأضاف ديلو في تدوينة نشرها عبر صفحته على ”فيسبوك“، أن عطية ”رفض خلال التحقيق معه الإجابة عن أسئلة قاضي التحقيق العسكري وأكد رفضه المثول أمام القضاء العسكري غير المختص واستعداده للإجابة عن الأسئلة أمام القاضي العدلي“.

وأشار إلى أنه ”سبق الاحتفاظ بعطية بعد أن وُجِّهت له تهم الاعتداء المقصود، منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات“.

وتابع أنه ”بمجرد بدء الاستنطاق وإعلامه من قاضي التحقيق بالتّهم الموجهة إليه واستفساره عن مصدر معلوماته، رفض الصحفي صالح عطيّة الإجابة في الأصل؛ لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكري غير المختص في قضايا الرأي“.

وأكد عطية أنه ”مستعد للإجابة أمام قاضيه الطبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم رقم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة“.

وكان القضاء العسكري قد فتح تحقيقا حول تصريحات أدلى بها الإعلامي صالح عطية لقناة ”الجزيرة“ القطرية، قال فيها إن الرئيس قيس سعيّد أمر الجيش الوطني بغلق مقار اتحاد الشغل، ووضع بعض قياداته تحت الإقامة الجبرية.