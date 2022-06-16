إصابة العاهل المغربي بفيروس كورونا

أعلن الديوان الملكي في المغرب، اليوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.



وقال البروفيسور لحسن بن اليمني الطبيب الشخصي للملك، إن العاهل المغربي أصيب بالفيروس ”دون أعراض“.

وحدد البروفيسور، وفق بيان مقتضب صادر عن الديوان الملكي، فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.

وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة موجة متزايدة من الإصابات بالفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1568 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 904 أشخاص، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة كورونا، أن 6 ملايين و 500 ألف و439 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونًا و329 ألفًا و496 شخصًا، مقابل 24 مليونًا و846 ألفًا و 230 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى.