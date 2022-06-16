تونس.. توقيف قيادي بالنهضة ومستشار حكومي سابق ومدونين بشبهة غسيل أموال

تمكنت السلطات الأمنية التونسية من توقيف بعض المشتبه بتورطهم فيما يعرف بقضية ”أنستالينغو“، المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، في محافظة سوسة الساحلية.

وأفاد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ بأن الشرطة ألقت القبض على المستشار الحكومي السابق أشرف بربوش والقيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف، عادل الدعداع.

ومن بين الموقوفين أيضا- حسب المصدر ذاته- بعض المدونين، بتهم تتعلق بغسل الأموال والتآمر على أمن الدولة.

جاء ذلك عقب تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بالقضية، وذلك ”نظرا لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، وتفعيلا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، علي عبدالمولى.

وأفاد عبدالمولى، في تصريح سابق أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية، بأن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بسوسة كانت أصدرت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021 مذكرات إيداع بالسجن بحق أربعة مظنون فيهم في هذه القضية، وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في المحكمة الابتدائية بسوسة 2 لمزيد البحث والتحري.

وكانت النيابة العامة في تونس قد فتحت مؤخرا تحقيقا ضد المشتبه بهم فيما بات يُعرف بـ“قضية شركة انستالينغو“، ووجهت النيابة العامة للمظنون فيهم تهم “تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، إضافة إلى ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي“.